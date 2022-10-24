https://ria.ru/20221024/bomba-1826359359.html

Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными

Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными - РИА Новости, 24.10.2022

Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными

В Москве считают голословными опровержения, сделанные западными странами, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:27

2022-10-24T18:27

2022-10-24T19:09

в мире

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вооруженные силы рф

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве считают голословными опровержения, сделанные западными странами, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной провокации - это не серьезный разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном, военном уровне. Это подход, который мы поддержали", - добавил министр.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о "грязной бомбе" и голословных опровержениях Запада Лавров о "грязной бомбе" и голословных опровержениях Запада 2022-10-24T18:27 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, вооруженные силы рф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина