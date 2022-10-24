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Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными - РИА Новости, 24.10.2022
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Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными
Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными - РИА Новости, 24.10.2022
Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными
В Москве считают голословными опровержения, сделанные западными странами, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:27
2022-10-24T19:09
в мире
россия
вооруженные силы рф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве считают голословными опровержения, сделанные западными странами, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной провокации - это не серьезный разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном, военном уровне. Это подход, который мы поддержали", - добавил министр.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
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353
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Лавров о "грязной бомбе" и голословных опровержениях Запада
Лавров о "грязной бомбе" и голословных опровержениях Запада
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в мире, россия, вооруженные силы рф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
18:27 24.10.2022 (обновлено: 19:09 24.10.2022)
 
Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными

Лавров назвал опровержения Запада о попытках Украины создать "грязную бомбу" голословными

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве считают голословными опровержения, сделанные западными странами, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной провокации - это не серьезный разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского, это несерьезный разговор", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном, военном уровне. Это подход, который мы поддержали", - добавил министр.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:55Специальная военная операция на Украине
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"
 
В миреРоссияВооруженные силы РФСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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