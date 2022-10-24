18:27 24.10.2022 (обновлено: 19:09 24.10.2022)
Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными
Лавров назвал опровержения Запада о попытках Украины создать "грязную бомбу" голословными
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве считают голословными опровержения, сделанные западными странами, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной провокации - это не серьезный разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского, это несерьезный разговор", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном, военном уровне. Это подход, который мы поддержали", - добавил министр.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.