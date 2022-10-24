https://ria.ru/20221024/bomba-1826270473.html
Радиоактивные вещества при подрыве "грязной бомбы" могут накрыть Польшу
Радиоактивные вещества при подрыве "грязной бомбы" могут накрыть Польшу - РИА Новости, 24.10.2022
Радиоактивные вещества при подрыве "грязной бомбы" могут накрыть Польшу
При подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу, следует из презентации РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:12
2022-10-24T14:12
2022-10-24T14:26
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. При подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу, следует из презентации Минобороны РФ к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.Отмечается, что при подрыве Украиной радиологического взрывного устройства "наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано станциями международной системы мониторинга (MSM) на расстоянии до 1500 км".Эти радиоизотопы будут присутствовать в атмосфере над обширной частью территории Польши, следует из презентации.Как отметил ранее Кириллов, работы украинской стороны по созданию "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.
https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826272098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, россия, в мире, украина
Польша, Россия, В мире, Украина
14:12 24.10.2022 (обновлено: 14:26 24.10.2022)
Радиоактивные вещества при подрыве "грязной бомбы" могут накрыть Польшу
Минобороны: радиоактивные вещества при подрыве Киевом "грязной бомбы" могут накрыть Польшу
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. При подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу, следует из презентации Минобороны РФ к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Отмечается, что при подрыве Украиной радиологического взрывного устройства "наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано станциями международной системы мониторинга (MSM) на расстоянии до 1500 км".
Эти радиоизотопы будут присутствовать в атмосфере над обширной частью территории Польши
, следует из презентации.
Как отметил ранее Кириллов, работы украинской стороны по созданию "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.