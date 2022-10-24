https://ria.ru/20221024/bomba-1826270473.html

Радиоактивные вещества при подрыве "грязной бомбы" могут накрыть Польшу

Радиоактивные вещества при подрыве "грязной бомбы" могут накрыть Польшу - РИА Новости, 24.10.2022

Радиоактивные вещества при подрыве "грязной бомбы" могут накрыть Польшу

При подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу, следует из презентации РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:12

2022-10-24T14:12

2022-10-24T14:26

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. При подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу, следует из презентации Минобороны РФ к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.Отмечается, что при подрыве Украиной радиологического взрывного устройства "наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано станциями международной системы мониторинга (MSM) на расстоянии до 1500 км".Эти радиоизотопы будут присутствовать в атмосфере над обширной частью территории Польши, следует из презентации.Как отметил ранее Кириллов, работы украинской стороны по созданию "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826272098.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, россия, в мире, украина