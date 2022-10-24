https://ria.ru/20221024/bomba-1826269008.html

В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы"

В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022

В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы"

Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, заявил начальник войск радиационной, химической... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:09

2022-10-24T14:09

2022-10-24T14:09

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

украина

безопасность

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", - сказал он.Генерал напомнил, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни."В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС", - пояснил Кириллов.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826267216.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, украина, безопасность