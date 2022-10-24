В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы"
Кириллов: Киев хочет замаскировать взрыв "грязной бомбы" под подрыв российского боеприпаса
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", - сказал он.
Генерал напомнил, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
"В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС", - пояснил Кириллов.