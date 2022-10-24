Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/bomba-1826269008.html
В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы"
В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы"
Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, заявил начальник войск радиационной, химической... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:09
2022-10-24T14:09
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", - сказал он.Генерал напомнил, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни."В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС", - пояснил Кириллов.
https://ria.ru/20221024/bomba-1826267216.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, украина, безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, Украина, Безопасность
14:09 24.10.2022
 
В Минобороны рассказали подробности плана применения Киевом "грязной бомбы"

Кириллов: Киев хочет замаскировать взрыв "грязной бомбы" под подрыв российского боеприпаса

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", - сказал он.
Генерал напомнил, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
"В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС", - пояснил Кириллов.
Минобороны РФ о готовящейся провокации с грязной бомбой украинскими властями - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:05
Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой"
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КирилловУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала