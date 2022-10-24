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У Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", заявило Минобороны - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/bomba-1826268326.html
У Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", заявило Минобороны
У Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", заявило Минобороны - РИА Новости, 24.10.2022
У Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", заявило Минобороны
На Украине есть запас радиоактивных веществ, в том числе на Чернобыльской АЭС, который может быть использован для "грязной бомбы", заявил начальник войск... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:07
2022-10-24T14:58
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
чернобыльская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Украине есть запас радиоактивных веществ, в том числе на Чернобыльской АЭС, который может быть использован для "грязной бомбы", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана", - сообщил Кириллов на брифинге.По его словам, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся 22 тысяч содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, "а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда"."На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы", - отметил генерал."Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год", - добавил Кириллов.По его словам, Украине имеется и научная база. Это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где до сих пор функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826266101.html
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украина
россия
хмельницкий (город)
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Минобороны РФ о готовящейся провокации с "грязной бомбой" украинскими властями
Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" подходят к концу, сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии", – сказал он.
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киев, украина, россия, чернобыльская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Чернобыльская АЭС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
14:07 24.10.2022 (обновлено: 14:58 24.10.2022)
 
У Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", заявило Минобороны

Минобороны: у Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", в том числе на ЧАЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Украине есть запас радиоактивных веществ, в том числе на Чернобыльской АЭС, который может быть использован для "грязной бомбы", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана", - сообщил Кириллов на брифинге.
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:04
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"
По его словам, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся 22 тысяч содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, "а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда".
"На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы", - отметил генерал.
"Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год", - добавил Кириллов.
По его словам, Украине имеется и научная база. Это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где до сих пор функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияЧернобыльская АЭСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КирилловХмельницкий (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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