https://ria.ru/20221024/bomba-1826267216.html

Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой"

Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 24.10.2022

Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой"

Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" подходят к концу, сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник российских войск радиационной,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:05

2022-10-24T14:05

2022-10-24T15:29

игорь кириллов

украина

россия

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" подходят к концу, сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов."По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", — сказал он.По его словам, киевский режим хочет организовать провокацию, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Кириллов добавил, что Москве известно о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.Угроза провокацииКак заявил генерал-лейтенант, Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.Попадание радиоактивных изотопов в воздухе зафиксируют датчики Международной системы мониторинга в Европе, что, как ожидают в офисе Зеленского, позволит обвинить Кремль в применении оружия массового поражения.Подобные методы уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками.Возможные последствияВзрыв маломощного боеприпаса с ядерным зарядом, как отметил Кириллов, приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров.После этого Киев рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста.Он добавил, что Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.Ресурсная и научная базаОн отметил, что на Украине есть предприятия, которые могут предоставить необходимые для маломощного ядерного боеприпаса ресурсы: три действующие атомные электростанции (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская) и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС.Как заявил генерал-лейтенант, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химзаводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тысяч кубометров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы для "грязной бомбы", Восточный горно-обогатительный ведет добычу урановой руды.Также Украина располагает соответствующей научной базой. Ученые из Харьковского физико-технического института принимали участие в советской ядерной программе, в этом НИИ есть и экспериментальные проекты — в частности, термоядерные установки "Ураган". Помимо этого, в Институте ядерных исследований при Академии наук в Киеве на реакторе ВВР-М проводятся работы с радиоактивными материалами.

https://ria.ru/20221024/kakhovka-1826220522.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826161077.html

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Минобороны РФ о готовящейся провокации с "грязной бомбой" украинскими властями Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" подходят к концу, сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии", – сказал он. 2022-10-24T14:05 true PT7M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь кириллов, украина, россия, вооруженные силы рф, в мире