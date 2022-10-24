https://ria.ru/20221024/bomba-1826266781.html

В Минобороны оценили последствия применения Киевом "грязной бомбы"

В Минобороны оценили последствия применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022

В Минобороны оценили последствия применения Киевом "грязной бомбы"

Подрыв "грязной бомбы" приведет к заражению нескольких тысяч квадратных метров территории, заявил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальника... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:05

2022-10-24T14:05

2022-10-24T14:05

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

игорь кириллов

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Подрыв "грязной бомбы" приведет к заражению нескольких тысяч квадратных метров территории, заявил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.По его словам, Минобороны располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву."Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров", - сказал Кириллов.Он добавил, что на Украине имеется мотив для применения "грязной бомбы", а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826257738.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, вооруженные силы рф, игорь кириллов