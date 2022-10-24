https://ria.ru/20221024/bomba-1826168846.html

В СФ надеются, что заявление о "грязной бомбе" остановило провокацию Киева

В СФ надеются, что заявление о "грязной бомбе" остановило провокацию Киева - РИА Новости, 24.10.2022

В СФ надеются, что заявление о "грязной бомбе" остановило провокацию Киева

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:11

2022-10-24T09:11

2022-10-24T09:11

совет федерации рф

константин косачев

россия

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с использованием "грязной бомбы" на Украине.Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории."Госдепартамент США распространил заявление: "Сегодня министры обороны Великобритании, США И Франции говорили с министром обороны России по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, заявление крайне удручает и разочаровывает. "Западникам не потребовалось и нескольких часов, чтобы оценить тревожную информацию по существу, согласовать позицию отрицания (три страны и несколько уровней, вплоть до высшего) и даже договориться, как сделать ее публичной", - подчеркнул он.А значит, считает Косачев, были только вторая и третья фазы совместной реакции - согласование отрицания, без первой - собственно расследования. "Украину на Западе продолжают покрывать огульно и без оглядки на последствия, исходя из порочного принципа "чем хуже, тем лучше". Ведь это по русским ударят, что с того?", - отметил парламентарий.Но у этой новости есть как минимум одна хорошая составляющая, полагает он. "Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с "грязной бомбой". А значит - в очередной раз спасены люди", - написал политик.Как и сегодня в Волчанске Харьковской области, где украинские националисты, по заявлению российского Координационного штаба, планировали прицельно обстрелять скопление гражданских людей из артиллерийских орудий, подчеркнул он. "Надеюсь, и этой страшной трагедии теперь не произойдёт. А наши действия и впредь будут носить упреждающий характер. Ради спасения людей, что и является главной целью спецоперации", - заключил Косачев.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Отмечается, что работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

https://ria.ru/20221024/damba-1826165220.html

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, константин косачев, россия, украина