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После реконструкции открыты два корпуса Тамбовской детской облбольницы - РИА Новости, 24.10.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20221024/bolnitsa-1826381994.html
После реконструкции открыты два корпуса Тамбовской детской облбольницы
После реконструкции открыты два корпуса Тамбовской детской облбольницы - РИА Новости, 24.10.2022
После реконструкции открыты два корпуса Тамбовской детской облбольницы
В Тамбове в понедельник после реконструкции открылись педиатрический и инфекционный корпуса Тамбовской областной детской клинической больницы. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:58
2022-10-24T19:58
тамбовская область
общество
максим егоров
тамбов
тамбовская область
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ТАМБОВ, 24 окт - РИА Новости. В Тамбове в понедельник после реконструкции открылись педиатрический и инфекционный корпуса Тамбовской областной детской клинической больницы.Реконструкция педиатрического корпуса началась два года назад. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 1,8 миллиарда рублей. Однако затем она была скорректирована в связи подорожанием строительных материалов и комплектующих. В итоге стоимость реконструкции составила более 2,2 миллиардов рублей.Реконструкция выполнена в соответствии с федеральным проектом "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение". В здании шестиэтажного педиатрического корпуса, рассчитанном на двести коек, размещены службы по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, приемное и диагностические отделения, отделения медицинской реабилитации, три педиатрических отделения, в том числе для детей раннего возраста, по профилям кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, гематология, эндокринология.Реконструкция педиатрических подразделений позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи детям, вывести на современный уровень систему реабилитации, сконцентрировать оказание медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, обеспечить комфортное пребывание пациентов."Рад, что наша областная детская больница стала еще лучше. Во время реконструкции были сложности из-за удорожания работ и опасений, что из-за санкций не поставят оборудование. Лично контролировал ход работ, неоднократно сюда выезжал. В итоге все преодолели и завершили реконструкцию. Все оборудование поставлено. Отмечу, что не в каждом регионе лечебные учреждения имеют такое оснащение. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Тамбовская областная детская больница соответствует самому высокому уровню, - отметил глава региона Максим Егоров., который лично контролировал ход реконструкцииВ настоящее время в Тамбове идет строительство поликлиники , рассчитанной на прием 500 взрослых и 340 детей за одну смену. Укрепляется система здравоохранения в селах: строятся ФАПы, активно работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". До 2024 года планируется трудоустроить в тамбовские больницы и поликлиники 400 врачей и 600 медсестер. Также региональные власти разработали программу по обеспечению медработников жильем, запуск которой планируется уже в следующем году.
https://ria.ru/20221019/rabota-1825095444.html
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общество, максим егоров, тамбов, тамбовская область
Тамбовская область, Общество, Максим Егоров, Тамбов, Тамбовская область
19:58 24.10.2022
 
После реконструкции открыты два корпуса Тамбовской детской облбольницы

Открылись после реконструкции два корпуса Тамбовской областной детской больницы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкИгрушки в палате детской больницы
Игрушки в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Игрушки в палате детской больницы. Архивное фото
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ТАМБОВ, 24 окт - РИА Новости. В Тамбове в понедельник после реконструкции открылись педиатрический и инфекционный корпуса Тамбовской областной детской клинической больницы.
Реконструкция педиатрического корпуса началась два года назад. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 1,8 миллиарда рублей. Однако затем она была скорректирована в связи подорожанием строительных материалов и комплектующих. В итоге стоимость реконструкции составила более 2,2 миллиардов рублей.
Реконструкция выполнена в соответствии с федеральным проектом "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение". В здании шестиэтажного педиатрического корпуса, рассчитанном на двести коек, размещены службы по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, приемное и диагностические отделения, отделения медицинской реабилитации, три педиатрических отделения, в том числе для детей раннего возраста, по профилям кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, гематология, эндокринология.
Реконструкция педиатрических подразделений позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи детям, вывести на современный уровень систему реабилитации, сконцентрировать оказание медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, обеспечить комфортное пребывание пациентов.
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"Рад, что наша областная детская больница стала еще лучше. Во время реконструкции были сложности из-за удорожания работ и опасений, что из-за санкций не поставят оборудование. Лично контролировал ход работ, неоднократно сюда выезжал. В итоге все преодолели и завершили реконструкцию. Все оборудование поставлено. Отмечу, что не в каждом регионе лечебные учреждения имеют такое оснащение. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Тамбовская областная детская больница соответствует самому высокому уровню, - отметил глава региона Максим Егоров., который лично контролировал ход реконструкции
В настоящее время в Тамбове идет строительство поликлиники , рассчитанной на прием 500 взрослых и 340 детей за одну смену. Укрепляется система здравоохранения в селах: строятся ФАПы, активно работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". До 2024 года планируется трудоустроить в тамбовские больницы и поликлиники 400 врачей и 600 медсестер. Также региональные власти разработали программу по обеспечению медработников жильем, запуск которой планируется уже в следующем году.

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