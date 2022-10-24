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Диетолог назвала блюдо, после которого "больше ничего не надо"

Диетолог назвала блюдо, после которого "больше ничего не надо" - РИА Новости, 24.10.2022

Диетолог назвала блюдо, после которого "больше ничего не надо"

Сытный суп может заменить собой полноценный обед, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала состав блюда,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T02:10

2022-10-24T02:10

2022-10-24T02:10

общество

нурия дианова

диета

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сытный суп может заменить собой полноценный обед, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала состав блюда, после которого "больше ничего не надо".Суп традиционно воспринимается в качестве первого блюда, за которым последуют другие. Однако, по словам диетолога, это не относится к одному из видов супов – к так называемым сытным супам.Такого супа за один раз нужно съедать не очень много, добавила она."Для женщин самый максимум такой еды составляет 350 миллилитров за один прием пищи. Для мужчин, у которых масса тела больше, максимальный объем – это пол-литра", – уточнила врач в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20221023/diety-1825990848.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, нурия дианова, диета, здоровье - общество