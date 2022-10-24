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Диетолог назвала блюдо, после которого "больше ничего не надо"
Диетолог назвала блюдо, после которого "больше ничего не надо" - РИА Новости, 24.10.2022
Диетолог назвала блюдо, после которого "больше ничего не надо"
Сытный суп может заменить собой полноценный обед, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала состав блюда,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T02:10
2022-10-24T02:10
2022-10-24T02:10
общество
нурия дианова
диета
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сытный суп может заменить собой полноценный обед, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала состав блюда, после которого "больше ничего не надо".Суп традиционно воспринимается в качестве первого блюда, за которым последуют другие. Однако, по словам диетолога, это не относится к одному из видов супов – к так называемым сытным супам.Такого супа за один раз нужно съедать не очень много, добавила она."Для женщин самый максимум такой еды составляет 350 миллилитров за один прием пищи. Для мужчин, у которых масса тела больше, максимальный объем – это пол-литра", – уточнила врач в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20221023/diety-1825990848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нурия дианова, диета, здоровье - общество
Общество, Нурия Дианова, Диета, Здоровье - Общество
Диетолог назвала блюдо, после которого "больше ничего не надо"
Диетолог Дианова заявила, что сытный суп может заменить собой полноценный обед
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сытный суп может заменить собой полноценный обед, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала состав блюда, после которого "больше ничего не надо".
Суп традиционно воспринимается в качестве первого блюда, за которым последуют другие. Однако, по словам диетолога, это не относится к одному из видов супов – к так называемым сытным супам.
"В них обязательно присутствуют углеводы, то есть картофель, какая-нибудь крупа или макаронные изделия. Также в них обязательно имеется достаточное количество мяса или рыбы – от 70 до 100 граммов. И еще в такие супы обязательно кладется много овощей. Это полноценный прием пищи. К такому супу максимум можно добавить какой-то мизерный, чисто символический кусочек хлеба. Все, больше к такому полноценному обеду из сытного супа ничего не надо", – уверена Нурия Дианова.
Такого супа за один раз нужно съедать не очень много, добавила она.
"Для женщин самый максимум такой еды составляет 350 миллилитров за один прием пищи. Для мужчин, у которых масса тела больше, максимальный объем – это пол-литра", – уточнила врач в интервью радио Sputnik.