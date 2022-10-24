https://ria.ru/20221024/bluetooth-1826151511.html

Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth

Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth - РИА Новости, 24.10.2022

Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth

Любое взаимодействие смартфона с внешней средой несет угрозу для устройства, мошенники могут взломать девайс даже через Bluetooth-соединение, предупредил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T02:17

2022-10-24T02:17

2022-10-24T02:17

технологии

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578690073_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1006999cd08ee3c855fe1e508eb8a7bb.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Любое взаимодействие смартфона с внешней средой несет угрозу для устройства, мошенники могут взломать девайс даже через Bluetooth-соединение, предупредил директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев.Он рассказал агентству “Прайм”, что при включенном Bluetooth злоумышленник может перехватить и подменить передаваемые данные, подключиться к гаджету, направить на него любые команды и активировать вредоносное ПО.Однако атака невозможна, если Bluetooth выключен или потенциальная жертва находится на расстоянии более десяти метров. Для предотвращения возможных атак эксперт посоветовал внимательно проверять подключения к внешним устройствам, не принимать файлы от незнакомцев и отключать Bluetooth, если в нем нет необходимости.

https://ria.ru/20221020/smartfon-1825251013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, смартфоны