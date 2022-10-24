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Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth - РИА Новости, 24.10.2022
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Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth
Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth - РИА Новости, 24.10.2022
Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth
Любое взаимодействие смартфона с внешней средой несет угрозу для устройства, мошенники могут взломать девайс даже через Bluetooth-соединение, предупредил... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T02:17
2022-10-24T02:17
технологии
смартфоны
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Любое взаимодействие смартфона с внешней средой несет угрозу для устройства, мошенники могут взломать девайс даже через Bluetooth-соединение, предупредил директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев.Он рассказал агентству “Прайм”, что при включенном Bluetooth злоумышленник может перехватить и подменить передаваемые данные, подключиться к гаджету, направить на него любые команды и активировать вредоносное ПО.Однако атака невозможна, если Bluetooth выключен или потенциальная жертва находится на расстоянии более десяти метров. Для предотвращения возможных атак эксперт посоветовал внимательно проверять подключения к внешним устройствам, не принимать файлы от незнакомцев и отключать Bluetooth, если в нем нет необходимости.
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технологии, смартфоны
Технологии, Смартфоны
02:17 24.10.2022
 

Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth

© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosBluetooth технология
Bluetooth технология - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
Bluetooth технология. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Любое взаимодействие смартфона с внешней средой несет угрозу для устройства, мошенники могут взломать девайс даже через Bluetooth-соединение, предупредил директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев.
Он рассказал агентству “Прайм”, что при включенном Bluetooth злоумышленник может перехватить и подменить передаваемые данные, подключиться к гаджету, направить на него любые команды и активировать вредоносное ПО.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 03:15
Эксперт назвал привычки, которые "убивают" смартфон
Однако атака невозможна, если Bluetooth выключен или потенциальная жертва находится на расстоянии более десяти метров. Для предотвращения возможных атак эксперт посоветовал внимательно проверять подключения к внешним устройствам, не принимать файлы от незнакомцев и отключать Bluetooth, если в нем нет необходимости.
 
ТехнологииСмартфоны
 
 
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