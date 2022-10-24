https://ria.ru/20221024/biznes-1826240874.html

Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества

Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества - РИА Новости, 24.10.2022

Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества

Идея конфискации зарубежного имущества РФ в пользу Украины - еще один шаг в попрании всех норм, Москва будет изыскивать возможность бороться, заявил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:54

2022-10-24T12:54

2022-10-24T13:07

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

экономика

дидье рейндерс

украина

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Идея конфискации зарубежного имущества РФ в пользу Украины - еще один шаг в попрании всех норм, Москва будет изыскивать возможность бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины."Хотя, надо признать, собственно тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что конечно здесь поле для маневра весьма и весьма ограничено. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", - добавил он.Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.

https://ria.ru/20221021/gamburg-1825692517.html

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россия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, экономика, дидье рейндерс, украина, евросоюз, еврокомиссия