Рейтинг@Mail.ru
Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/biznes-1826240874.html
Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества
Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества - РИА Новости, 24.10.2022
Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества
Идея конфискации зарубежного имущества РФ в пользу Украины - еще один шаг в попрании всех норм, Москва будет изыскивать возможность бороться, заявил... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:54
2022-10-24T13:07
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
экономика
дидье рейндерс
украина
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Идея конфискации зарубежного имущества РФ в пользу Украины - еще один шаг в попрании всех норм, Москва будет изыскивать возможность бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины."Хотя, надо признать, собственно тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что конечно здесь поле для маневра весьма и весьма ограничено. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", - добавил он.Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.
https://ria.ru/20221021/gamburg-1825692517.html
https://ria.ru/20221018/imuschestvo-1824760535.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, экономика, дидье рейндерс, украина, евросоюз, еврокомиссия
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Экономика, Дидье Рейндерс, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
12:54 24.10.2022 (обновлено: 13:07 24.10.2022)
 
Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить изъятие имущества

Песков: российский бизнес за рубежом не может оспорить свои права на имущество в суде

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Идея конфискации зарубежного имущества РФ в пользу Украины - еще один шаг в попрании всех норм, Москва будет изыскивать возможность бороться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Контейнеры в порту Гамбурга, Германия - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:15
СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга
"Хотя, надо признать, собственно тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что конечно здесь поле для маневра весьма и весьма ограничено. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", - добавил он.
Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 02:11
Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияЭкономикаДидье РейндерсУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала