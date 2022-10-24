https://ria.ru/20221024/biryukov-1826159785.html
В Люберцах завершается модернизация очистных сооружений
В Люберцах завершается модернизация очистных сооружений - РИА Новости, 24.10.2022
В Люберцах завершается модернизация очистных сооружений
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают четвертый этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T07:07
2022-10-24T07:07
2022-10-24T07:07
общество
петр бирюков
москва
люберцы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают четвертый этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание уделяется экологии и повышению комфорта жителей близлежащих районов."Все поверхности, являющиеся источниками неприятных запахов, оборудуются специальными перекрытиями и системами газоочистки, что позволит гарантировать отсутствие эмиссии плохо пахнущих веществ. Благодаря строительству новых аэротенков и ацидофикаторов планируется значительно повысить степень удаления соединений азота и фосфора из сточных вод, ведь именно эти вещества негативно влияют на экосистемы водоемов", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что Люберецкие очистные сооружения обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов Москвы и ряда подмосковных городов. В результате реконструкции будет создано фактически безотходное производство: весь осадок, образующийся в процессе очистки, пойдет для переработки на новый завод по производству твердого биологического топлива.
https://ria.ru/20220524/rekonstruktsiya-1793505177.html
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общество, петр бирюков, москва, люберцы
Общество, Петр Бирюков, Москва, Люберцы
В Люберцах завершается модернизация очистных сооружений
Заммэра Москвы Бирюков: специалисты завершают модернизацию Люберецких очистных сооружений
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают четвертый этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта - модернизации Люберецких очистных сооружений. Работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в 2023 году. На финальной стадии сейчас четвертый этап, результатом которого станет обновление первичных отстойников и аэротенков, запуск цеха сгущения осадка и сооружений ацидофикации. Введем в строй блок очистки сточных вод производительностью более 300 тысяч кубометров в сутки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание уделяется экологии и повышению комфорта жителей близлежащих районов.
"Все поверхности, являющиеся источниками неприятных запахов, оборудуются специальными перекрытиями и системами газоочистки, что позволит гарантировать отсутствие эмиссии плохо пахнущих веществ. Благодаря строительству новых аэротенков и ацидофикаторов планируется значительно повысить степень удаления соединений азота и фосфора из сточных вод, ведь именно эти вещества негативно влияют на экосистемы водоемов", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что Люберецкие очистные сооружения обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов Москвы и ряда подмосковных городов. В результате реконструкции будет создано фактически безотходное производство: весь осадок, образующийся в процессе очистки, пойдет для переработки на новый завод по производству твердого биологического топлива.