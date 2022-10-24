https://ria.ru/20221024/bezhentsy-1826256366.html

Число ПВР для беженцев в России достигло 807

Число ПВР для беженцев в России достигло 807 - РИА Новости, 24.10.2022

Число ПВР для беженцев в России достигло 807

Количество пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев с новых территорий России и с Украины достигло 807, почти 40 из них расположены на территории РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:43

2022-10-24T13:43

2022-10-24T13:43

общество

россия

украина

ростовская область

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев с новых территорий России и с Украины достигло 807, почти 40 из них расположены на территории Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В конце мая сообщалось, что 55 регионов развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - всего 568 ПВР на 33,09 тысячи человек. Для сравнения, 13 мая в 53 регионах страны функционировал 531 пункт временного размещения."На утро понедельника в 807 пунктах временного размещения в 58 регионах России находятся 40,68 тысячи человек, в том числе 12,47 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что из 807 ПВР 37 находятся в Ростовской области. В них размещены 4,2 тысячи человек, в том числе 1,56 тысячи детей.

https://ria.ru/20221019/razmeschenie-1825177243.html

https://ria.ru/20221017/pvr-1824593204.html

россия

украина

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, ростовская область