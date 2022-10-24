https://ria.ru/20221024/bezhentsy-1826256366.html
Число ПВР для беженцев в России достигло 807
Число ПВР для беженцев в России достигло 807 - РИА Новости, 24.10.2022
Число ПВР для беженцев в России достигло 807
Количество пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев с новых территорий России и с Украины достигло 807, почти 40 из них расположены на территории РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:43
2022-10-24T13:43
2022-10-24T13:43
общество
россия
украина
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_2bccaa13122f9b6bc8184d782f6aee7a.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев с новых территорий России и с Украины достигло 807, почти 40 из них расположены на территории Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В конце мая сообщалось, что 55 регионов развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - всего 568 ПВР на 33,09 тысячи человек. Для сравнения, 13 мая в 53 регионах страны функционировал 531 пункт временного размещения."На утро понедельника в 807 пунктах временного размещения в 58 регионах России находятся 40,68 тысячи человек, в том числе 12,47 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что из 807 ПВР 37 находятся в Ростовской области. В них размещены 4,2 тысячи человек, в том числе 1,56 тысячи детей.
https://ria.ru/20221019/razmeschenie-1825177243.html
https://ria.ru/20221017/pvr-1824593204.html
россия
украина
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_6b91d8c5c5550997f65576d4ba8f450e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, ростовская область
Общество, Россия, Украина, Ростовская область
Число ПВР для беженцев в России достигло 807
Число пунктов временного размещения для приема беженцев в России достигло 807