Рейтинг@Mail.ru
Число ПВР для беженцев в России достигло 807 - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/bezhentsy-1826256366.html
Число ПВР для беженцев в России достигло 807
Число ПВР для беженцев в России достигло 807 - РИА Новости, 24.10.2022
Число ПВР для беженцев в России достигло 807
Количество пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев с новых территорий России и с Украины достигло 807, почти 40 из них расположены на территории РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:43
2022-10-24T13:43
общество
россия
украина
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_2bccaa13122f9b6bc8184d782f6aee7a.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев с новых территорий России и с Украины достигло 807, почти 40 из них расположены на территории Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В конце мая сообщалось, что 55 регионов развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - всего 568 ПВР на 33,09 тысячи человек. Для сравнения, 13 мая в 53 регионах страны функционировал 531 пункт временного размещения."На утро понедельника в 807 пунктах временного размещения в 58 регионах России находятся 40,68 тысячи человек, в том числе 12,47 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что из 807 ПВР 37 находятся в Ростовской области. В них размещены 4,2 тысячи человек, в том числе 1,56 тысячи детей.
https://ria.ru/20221019/razmeschenie-1825177243.html
https://ria.ru/20221017/pvr-1824593204.html
россия
украина
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_6b91d8c5c5550997f65576d4ba8f450e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, ростовская область
Общество, Россия, Украина, Ростовская область
13:43 24.10.2022
 
Число ПВР для беженцев в России достигло 807

Число пунктов временного размещения для приема беженцев в России достигло 807

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев с новых территорий России и с Украины достигло 807, почти 40 из них расположены на территории Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В конце мая сообщалось, что 55 регионов развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - всего 568 ПВР на 33,09 тысячи человек. Для сравнения, 13 мая в 53 регионах страны функционировал 531 пункт временного размещения.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:34Волгоградская область
Жителям новых регионов подготовят места размещения в Волгограде и ЛНР
"На утро понедельника в 807 пунктах временного размещения в 58 регионах России находятся 40,68 тысячи человек, в том числе 12,47 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из 807 ПВР 37 находятся в Ростовской области. В них размещены 4,2 тысячи человек, в том числе 1,56 тысячи детей.
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:59Карачаево-Черкесская Республика
Дополнительные ПВР для жителей Херсона развернули в Карачаево-Черкесии
 
ОбществоРоссияУкраинаРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала