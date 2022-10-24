https://ria.ru/20221024/belgorod-1826213868.html

Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 24.10.2022

Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей

Семьи жителей Рязанской области, погибших на полигоне под Белгородом, получат по 1 миллиону рублей, раненым выплатят по 500 тысяч рублей, сообщило правительство РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:37

2022-10-24T11:37

2022-10-24T11:37

специальная военная операция на украине

павел малков

рязанская область

белгородская область

белгород

снг

теракт на полигоне в белгородской области

происшествия

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РЯЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Семьи жителей Рязанской области, погибших на полигоне под Белгородом, получат по 1 миллиону рублей, раненым выплатят по 500 тысяч рублей, сообщило правительство региона.В середине октября Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве."Губернатор (Рязанской области - ред.) Павел Малков принял решение об оказании адресной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в Белгородской области 15 октября. Семьям погибших на полигоне "Северный" Белгородской области будет выделено по 1 миллиону рублей. Средства будут предоставлены в равных долях каждому члену семьи. Кроме того, по 500 тысяч рублей получат граждане, получившие ранения", - говорится в сообщении без уточнения числа погибших и получивших ранение жителей Рязанской области.

https://ria.ru/20221021/belgorod-1825814806.html

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Варвара Скокшина

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