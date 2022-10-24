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Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/belgorod-1826213868.html
Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 24.10.2022
Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей
Семьи жителей Рязанской области, погибших на полигоне под Белгородом, получат по 1 миллиону рублей, раненым выплатят по 500 тысяч рублей, сообщило правительство РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:37
2022-10-24T11:37
специальная военная операция на украине
павел малков
рязанская область
белгородская область
белгород
снг
теракт на полигоне в белгородской области
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Семьи жителей Рязанской области, погибших на полигоне под Белгородом, получат по 1 миллиону рублей, раненым выплатят по 500 тысяч рублей, сообщило правительство региона.В середине октября Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве."Губернатор (Рязанской области - ред.) Павел Малков принял решение об оказании адресной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в Белгородской области 15 октября. Семьям погибших на полигоне "Северный" Белгородской области будет выделено по 1 миллиону рублей. Средства будут предоставлены в равных долях каждому члену семьи. Кроме того, по 500 тысяч рублей получат граждане, получившие ранения", - говорится в сообщении без уточнения числа погибших и получивших ранение жителей Рязанской области.
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павел малков, рязанская область, белгородская область, белгород, снг, теракт на полигоне в белгородской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Павел Малков, Рязанская область, Белгородская область, Белгород, СНГ, Теракт на полигоне в Белгородской области, Происшествия
11:37 24.10.2022
 
Семьям погибших на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при теракте на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные на полигоне
Мобилизованные на полигоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные на полигоне. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Семьи жителей Рязанской области, погибших на полигоне под Белгородом, получат по 1 миллиону рублей, раненым выплатят по 500 тысяч рублей, сообщило правительство региона.
В середине октября Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.
"Губернатор (Рязанской области - ред.) Павел Малков принял решение об оказании адресной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в Белгородской области 15 октября. Семьям погибших на полигоне "Северный" Белгородской области будет выделено по 1 миллиону рублей. Средства будут предоставлены в равных долях каждому члену семьи. Кроме того, по 500 тысяч рублей получат граждане, получившие ранения", - говорится в сообщении без уточнения числа погибших и получивших ранение жителей Рязанской области.
Белгород - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 21:26
Жителям Белгорода предложили временно переселиться в Подмосковье
 
Специальная военная операция на УкраинеПавел МалковРязанская областьБелгородская областьБелгородСНГТеракт на полигоне в Белгородской областиПроисшествия
 
 
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