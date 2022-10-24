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Полиция задержала осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске

Полиция задержала осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске - РИА Новости, 24.10.2022

Полиция задержала осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов задержали сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске двоих осужденных, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:07

2022-10-24T10:07

2022-10-24T10:07

происшествия

новосибирск

новосибирская область

алтайский край

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НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске двоих осужденных, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области.В субботу ведомство сообщало, что осужденные Сергей Усаров и Игорь Кащенко самовольно ушли из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8. Их отсутствие было выявлено в ходе проведения плановой проверки."Осужденные, самовольно покинувшие участок колонии-поселения при ИК-8, задержаны", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что Кащенко задержали сотрудники ГУМВД России по Алтайскому краю во взаимодействии с новосибирским ГУФСИН в Барнауле в районе автовокзала. Усарова задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с сотрудниками исправительной колонии №8 в Советском районе Новосибирска.Ранее в ГУФСИН поясняли, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии, а с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии, если это необходимо по работе. Этим воспользовались осужденные и самовольно покинули участок колонии-поселения.

https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, алтайский край