https://ria.ru/20221024/bayden-1826391493.html

В конгрессе заявили об "отстранении" Байдена от реального управления США

В конгрессе заявили об "отстранении" Байдена от реального управления США - РИА Новости, 24.10.2022

В конгрессе заявили об "отстранении" Байдена от реального управления США

Соединенным Штатами управляет "теневое правительство" и персонал президента Джо Байдена, поскольку сам американский лидер страдает от серьезных когнитивных... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T21:15

2022-10-24T21:15

2022-10-24T21:20

политика

джо байден

сша

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Соединенным Штатами управляет "теневое правительство" и персонал президента Джо Байдена, поскольку сам американский лидер страдает от серьезных когнитивных проблем, заявила в интервью Fox News конгрессвумен Клаудия Тенни.По ее мнению, Байден некомпетентен и не может выполнять "самую важную работу" в стране — быть президентом США. Тенни также убеждена, что глава Белого дома должен пройти когнитивный тест, чтобы доказать свою дееспособность.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, во время недавнего интервью телеканалу MSNBC Байдену задали вопрос, после которого он сохранял долгую неловкую паузу, а в конце сентября на конференции в Вашингтоне просил представиться конгрессвумен Джеки Валорски, погибшую в автокатастрофе в августе.

https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, сша