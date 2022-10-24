21:15 24.10.2022 (обновлено: 21:20 24.10.2022)
В конгрессе заявили об "отстранении" Байдена от реального управления США
Конгрессвумен Тенни: Байдена де-факто отстранили от власти, им управляет теневой персонал
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Соединенным Штатами управляет "теневое правительство" и персонал президента Джо Байдена, поскольку сам американский лидер страдает от серьезных когнитивных проблем, заявила в интервью Fox News конгрессвумен Клаудия Тенни.
"Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним", — считает политик.
По ее мнению, Байден некомпетентен и не может выполнять "самую важную работу" в стране — быть президентом США. Тенни также убеждена, что глава Белого дома должен пройти когнитивный тест, чтобы доказать свою дееспособность.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, во время недавнего интервью телеканалу MSNBC Байдену задали вопрос, после которого он сохранял долгую неловкую паузу, а в конце сентября на конференции в Вашингтоне просил представиться конгрессвумен Джеки Валорски, погибшую в автокатастрофе в августе.
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