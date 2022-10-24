https://ria.ru/20221024/bayden-1826222682.html

Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена

Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена - РИА Новости, 24.10.2022

Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена

Президент США Джо Байден разрушил основные системы в стране, отработав в Белом доме всего два года, заявила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:07

2022-10-24T12:07

2022-10-24T12:38

в мире

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил основные системы в стране, отработав в Белом доме всего два года, заявила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.Журналистка поделилась подозрениями о том, что окружение, включая супругу Джилл, жестоко обращается с Байденом, подталкивая его к переизбранию. Также, по мнению Бут, недавнее заявление Байдена о желании участвовать в президентской гонке способно расколоть Демократическую партию США."Послушайте, американцы, демократы не хотят его переизбрания. Большинство демократов не хотят, чтобы Джо Байден стал их главным претендентом в 2024 году. Некоторые кандидаты в конгресс, включая Тима Райана из Огайо, заявляют: "Мне не нужно, чтобы он участвовал в моей предвыборной кампании. Не агитируй за меня, Джо", — рассказала журналистка.Подводя итоги двух лет президентства, Бут заявила, что Байден несет ответственность за кризис в США.Ранее американский президент заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа, если тот решит участвовать в выборах.

https://ria.ru/20221024/bayden-1826176082.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, дональд трамп, огайо, сша