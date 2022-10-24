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Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена - РИА Новости, 24.10.2022
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Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена
Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена - РИА Новости, 24.10.2022
Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена
Президент США Джо Байден разрушил основные системы в стране, отработав в Белом доме всего два года, заявила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:07
2022-10-24T12:38
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил основные системы в стране, отработав в Белом доме всего два года, заявила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.Журналистка поделилась подозрениями о том, что окружение, включая супругу Джилл, жестоко обращается с Байденом, подталкивая его к переизбранию. Также, по мнению Бут, недавнее заявление Байдена о желании участвовать в президентской гонке способно расколоть Демократическую партию США."Послушайте, американцы, демократы не хотят его переизбрания. Большинство демократов не хотят, чтобы Джо Байден стал их главным претендентом в 2024 году. Некоторые кандидаты в конгресс, включая Тима Райана из Огайо, заявляют: "Мне не нужно, чтобы он участвовал в моей предвыборной кампании. Не агитируй за меня, Джо", — рассказала журналистка.Подводя итоги двух лет президентства, Бут заявила, что Байден несет ответственность за кризис в США.Ранее американский президент заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа, если тот решит участвовать в выборах.
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в мире, джо байден, дональд трамп, огайо, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Огайо, США
12:07 24.10.2022 (обновлено: 12:38 24.10.2022)
 
Американская ведущая жестко высказалась о перспективах Байдена

Обозреватель Fox News Бут обвинила Байдена в разрушении США за два года президентства

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил основные системы в стране, отработав в Белом доме всего два года, заявила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.
Журналистка поделилась подозрениями о том, что окружение, включая супругу Джилл, жестоко обращается с Байденом, подталкивая его к переизбранию. Также, по мнению Бут, недавнее заявление Байдена о желании участвовать в президентской гонке способно расколоть Демократическую партию США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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"Послушайте, американцы, демократы не хотят его переизбрания. Большинство демократов не хотят, чтобы Джо Байден стал их главным претендентом в 2024 году. Некоторые кандидаты в конгресс, включая Тима Райана из Огайо, заявляют: "Мне не нужно, чтобы он участвовал в моей предвыборной кампании. Не агитируй за меня, Джо", — рассказала журналистка.
Подводя итоги двух лет президентства, Бут заявила, что Байден несет ответственность за кризис в США.

"За счет чего он собирается выдвигаться? Ведь за два года он все уничтожил. Наши границы открыты нараспашку, инфляция достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки, поэтому я не верю, что этот парень станет кандидатом от Демократической партии. Они выставят его вон после сокрушительного поражения на промежуточных выборах 8 ноября", — предсказала обозреватель.

Ранее американский президент заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа, если тот решит участвовать в выборах.
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В миреДжо БайденДональд ТрампОгайоСША
 
 
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