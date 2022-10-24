https://ria.ru/20221024/bayden-1826176082.html

Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными

Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными - РИА Новости, 24.10.2022

Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными

Президент США Джо Байден в интервью для MSNBC признал, что американская общественность вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:57

2022-10-24T09:57

2022-10-24T15:48

в мире

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью для MSNBC признал, что американская общественность вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами.Во время беседы политика спросили, должны ли люди голосовать за него, учитывая его возраст и возможное ухудшение здоровья, на что президент ответил, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.Ранее американский президент заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа, если тот решит участвовать в выборах.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221023/khaos-1826001329.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша