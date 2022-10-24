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Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными - РИА Новости, 24.10.2022
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Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными
Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными - РИА Новости, 24.10.2022
Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными
Президент США Джо Байден в интервью для MSNBC признал, что американская общественность вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:57
2022-10-24T15:48
в мире
джо байден
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью для MSNBC признал, что американская общественность вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами.Во время беседы политика спросили, должны ли люди голосовать за него, учитывая его возраст и возможное ухудшение здоровья, на что президент ответил, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.Ранее американский президент заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа, если тот решит участвовать в выборах.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
09:57 24.10.2022 (обновлено: 15:48 24.10.2022)
 
Байден назвал опасения общественности за его здоровье обоснованными

Президент США Байден признал, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью для MSNBC признал, что американская общественность вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами.
Во время беседы политика спросили, должны ли люди голосовать за него, учитывая его возраст и возможное ухудшение здоровья, на что президент ответил, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.

"Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? <...> Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть", — заявил Байден в ходе интервью.

Ранее американский президент заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа, если тот решит участвовать в выборах.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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