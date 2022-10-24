https://ria.ru/20221024/avariya-1826163597.html
Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями
Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями - РИА Новости, 24.10.2022
Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями
Авария с тремя автомобилями произошла на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:11
2022-10-24T08:11
2022-10-24T08:11
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_014fce4a20fd2a6bae7ffd1e59813cfb.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Авария с тремя автомобилями произошла на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На улице Борисовские пруды при движении в сторону пересечения с Каширским шоссе (в районе владения 1Г) столкнулись три автомобиля. ...Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20221018/osago-1824858990.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_97540827f8f533b1f5cb8aeb2d4243fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями
Дептранс: движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями