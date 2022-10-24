https://ria.ru/20221024/avariya-1826163597.html

Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями

Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями - РИА Новости, 24.10.2022

Движение на юге Москвы затруднено из-за аварии с тремя автомобилями

Авария с тремя автомобилями произошла на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:11

2022-10-24T08:11

2022-10-24T08:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Авария с тремя автомобилями произошла на юге Москвы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На улице Борисовские пруды при движении в сторону пересечения с Каширским шоссе (в районе владения 1Г) столкнулись три автомобиля. ...Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20221018/osago-1824858990.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва