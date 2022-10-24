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Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/ataki-1826238490.html
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 24.10.2022
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:48
2022-10-24T12:56
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221023/voennye-1826062673.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
12:48 24.10.2022 (обновлено: 12:56 24.10.2022)
 
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении

Минобороны: российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Работа расчета артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 15:03Специальная военная операция на Украине
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраина
 
 
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