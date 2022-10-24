https://ria.ru/20221024/ataki-1826238490.html
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 24.10.2022
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:48
2022-10-24T12:48
2022-10-24T12:56
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221023/voennye-1826062673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
12:48 24.10.2022 (обновлено: 12:56 24.10.2022)
Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении
Минобороны: российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении