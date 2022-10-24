https://ria.ru/20221024/ataki-1826238490.html

Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении

Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 24.10.2022

Российские силы отразили все украинские атаки на Купянском направлении

На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:48

2022-10-24T12:48

2022-10-24T12:56

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221023/voennye-1826062673.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина