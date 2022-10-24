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ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/ataka-1826239368.html
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2022
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:50
2022-10-24T13:12
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики."Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Влада Копылова
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:50 24.10.2022 (обновлено: 13:12 24.10.2022)
 
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики.
"Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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