https://ria.ru/20221024/ataka-1826239368.html
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2022
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:50
2022-10-24T12:50
2022-10-24T13:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики."Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:50 24.10.2022 (обновлено: 13:12 24.10.2022)
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики.
"Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказали в Минобороны.