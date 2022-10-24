https://ria.ru/20221024/ataka-1826239368.html

ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении

ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2022

ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:50

2022-10-24T12:50

2022-10-24T13:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На Южно-Донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено 25 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики."Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф