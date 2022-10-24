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В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков - РИА Новости, 24.10.2022
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В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков
В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков - РИА Новости, 24.10.2022
В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков
Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующим захватом власти. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T22:31
2022-10-24T23:15
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БИШКЕК, 24 окт — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующим захватом власти.Речь идет в том числе о бывшем кандидате в президенты Киргизии Равшане Джеенбекове, экс-депутате Асии Сасыкбаевой и бывшем генпрокуроре Азимбеке Бекназарове. Наряду с ними суд арестовал нескольких активистов и журналистов.Задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, прошли в Киргизии накануне. Среди задержанных — бывшие кандидаты на пост президента, а также ряд бывших депутатов и членов правительства. По версии следствия, они планировали массовые беспорядки в Бишкеке.Днем в понедельник в столице Киргизии прошел митинг сторонников задержанных, которые потребовали от властей прекратить политические репрессии и сохранить водохранилище в собственности республики. В акции приняли участие несколько сотен человек.Кемпир-Абадское водохранилище находится в Киргизии неподалеку от границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.
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в мире, киргизия, узбекистан, бишкек
В мире, Киргизия, Узбекистан, Бишкек
22:31 24.10.2022 (обновлено: 23:15 24.10.2022)
 
В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков

В Киргизии арестовали несколько известных политиков по подозрению в подготовке беспорядков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Бишкеке
Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 окт — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующим захватом власти.
Речь идет в том числе о бывшем кандидате в президенты Киргизии Равшане Джеенбекове, экс-депутате Асии Сасыкбаевой и бывшем генпрокуроре Азимбеке Бекназарове. Наряду с ними суд арестовал нескольких активистов и журналистов.
Задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, прошли в Киргизии накануне. Среди задержанных — бывшие кандидаты на пост президента, а также ряд бывших депутатов и членов правительства. По версии следствия, они планировали массовые беспорядки в Бишкеке.
Днем в понедельник в столице Киргизии прошел митинг сторонников задержанных, которые потребовали от властей прекратить политические репрессии и сохранить водохранилище в собственности республики. В акции приняли участие несколько сотен человек.
Кемпир-Абадское водохранилище находится в Киргизии неподалеку от границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.

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