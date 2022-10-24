https://ria.ru/20221024/arest-1826401795.html

В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков

В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков - РИА Новости, 24.10.2022

В Киргизии арестовали политиков, подозреваемых в подготовке беспорядков

Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующим захватом власти. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T22:31

2022-10-24T22:31

2022-10-24T23:15

в мире

киргизия

узбекистан

бишкек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579922582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9718554e6b90d292116ebfb7a38a327.jpg

БИШКЕК, 24 окт — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующим захватом власти.Речь идет в том числе о бывшем кандидате в президенты Киргизии Равшане Джеенбекове, экс-депутате Асии Сасыкбаевой и бывшем генпрокуроре Азимбеке Бекназарове. Наряду с ними суд арестовал нескольких активистов и журналистов.Задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, прошли в Киргизии накануне. Среди задержанных — бывшие кандидаты на пост президента, а также ряд бывших депутатов и членов правительства. По версии следствия, они планировали массовые беспорядки в Бишкеке.Днем в понедельник в столице Киргизии прошел митинг сторонников задержанных, которые потребовали от властей прекратить политические репрессии и сохранить водохранилище в собственности республики. В акции приняли участие несколько сотен человек.Кемпир-Абадское водохранилище находится в Киргизии неподалеку от границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.

https://ria.ru/20221019/odkb-1825026855.html

киргизия

узбекистан

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киргизия, узбекистан, бишкек