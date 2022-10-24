https://ria.ru/20221024/arest-1826376557.html

На Украине арестовали директора "Мотор Сич"

На Украине арестовали директора "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.10.2022

На Украине арестовали директора "Мотор Сич"

Суд на Украине арестовал директора украинского предприятия "Мотор Сич" на 60 дней, сообщили в Службе безопасности Украины. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:27

2022-10-24T19:27

2022-10-24T19:46

украина

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служба безопасности украины

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вячеслав богуслаев

ростех

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд на Украине арестовал директора украинского предприятия "Мотор Сич" на 60 дней, сообщили в Службе безопасности Украины.Директором "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады.Ранее медиа-проект "Граты" сообщил, что суд на два месяца арестовал директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбу."По ходатайству Службы безопасности Украины и офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.В ведомстве подтвердили, что аналогичная мера пресечения избрана и для руководителя департамента предприятия.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826325890.html

https://ria.ru/20221024/sich-1826238833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, мотор сич, служба безопасности украины, в мире, вячеслав богуслаев, ростех