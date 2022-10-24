19:27 24.10.2022 (обновлено: 19:46 24.10.2022)
На Украине арестовали директора "Мотор Сич"
СБУ: украинский суд арестовал директора "Мотор Сич" Богуслаева на 60 дней
Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд на Украине арестовал директора украинского предприятия "Мотор Сич" на 60 дней, сообщили в Службе безопасности Украины.
Директором "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады.
Ранее медиа-проект "Граты" сообщил, что суд на два месяца арестовал директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбу.
"По ходатайству Службы безопасности Украины и офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.
В ведомстве подтвердили, что аналогичная мера пресечения избрана и для руководителя департамента предприятия.
Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.
В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".
В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.