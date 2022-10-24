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Суд арестовал мужчину, задавившего москвичку с ребенком
Суд арестовал мужчину, задавившего москвичку с ребенком - РИА Новости, 24.10.2022
Суд арестовал мужчину, задавившего москвичку с ребенком
Суд отправил в СИЗО мужчину, задавившего женщину с ребенком в Солнцево, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:24
2022-10-24T17:24
2022-10-24T17:24
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО мужчину, задавившего женщину с ребенком в Солнцево, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Вечером в субботу водитель Audi насмерть сбил женщину с сыном, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Богданова в Москве. Ему предъявили обвинение по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На допросе он признал вину частично."С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 декабря", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.Как рассказали в прокуратуре, вечером в субботу погибшая провожала мужа в командировку. Доведя супруга до метро "Солнцево", она с ребенком пошла домой, и обвиняемый сбил их на пешеходном переходе. Водитель, со слов очевидцев, был сильно пьян. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.
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происшествия, москва, россия, audi a8
Происшествия, Москва, Россия, Audi A8
Суд арестовал мужчину, задавившего москвичку с ребенком
В Солнцево суд арестовал мужчину, который задавил на Audi переходивших женщину с ребенком