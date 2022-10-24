02:36 24.10.2022 (обновлено: 02:38 24.10.2022)
В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба
Двое жителей Приморского края арестованы за незаконную рубку дуба на 3,8 миллиона рублей
© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краюНезаконная рубка леса
© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краю
Незаконная рубка леса. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Двое жителей Арсеньева Приморского края арестованы по подозрению в незаконной рубке дуба, ущерб от которой превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД РФ.
"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" поступило сообщение о незаконной рубке лесных насаждений на территории участкового лесничества в городе Арсеньев... Установлено, что двое приморцев вырубили девять сырорастущих деревьев породы дуб объемом около 25 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".
Двое жителей Арсеньева в возрасте 24 и 32 лет задержаны, суд заключил их под стражу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
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