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В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба

В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба - РИА Новости, 24.10.2022

В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба

Двое жителей Арсеньева Приморского края арестованы по подозрению в незаконной рубке дуба, ущерб от которой превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает региональное... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T02:36

2022-10-24T02:36

2022-10-24T02:38

происшествия

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Двое жителей Арсеньева Приморского края арестованы по подозрению в незаконной рубке дуба, ущерб от которой превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД РФ.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".Двое жителей Арсеньева в возрасте 24 и 32 лет задержаны, суд заключил их под стражу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

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происшествия, россия, приморский край