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В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба - РИА Новости, 24.10.2022
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В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба
В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба - РИА Новости, 24.10.2022
В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба
Двое жителей Арсеньева Приморского края арестованы по подозрению в незаконной рубке дуба, ущерб от которой превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает региональное... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T02:36
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происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Двое жителей Арсеньева Приморского края арестованы по подозрению в незаконной рубке дуба, ущерб от которой превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД РФ.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".Двое жителей Арсеньева в возрасте 24 и 32 лет задержаны, суд заключил их под стражу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211112/rubka-1758678150.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
02:36 24.10.2022 (обновлено: 02:38 24.10.2022)
 
В Приморском крае двое жителей арестованы за незаконные рубки дуба

Двое жителей Приморского края арестованы за незаконную рубку дуба на 3,8 миллиона рублей

© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краюНезаконная рубка леса
Незаконная рубка леса - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : ГУМВД России по Ставропольскому краю
Незаконная рубка леса. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Двое жителей Арсеньева Приморского края арестованы по подозрению в незаконной рубке дуба, ущерб от которой превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД РФ.
"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" поступило сообщение о незаконной рубке лесных насаждений на территории участкового лесничества в городе Арсеньев... Установлено, что двое приморцев вырубили девять сырорастущих деревьев породы дуб объемом около 25 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".
Двое жителей Арсеньева в возрасте 24 и 32 лет задержаны, суд заключил их под стражу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Рубка леса - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября 2021, 04:32
В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра
 
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