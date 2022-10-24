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Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221024/anapa-1826243973.html
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы - РИА Новости, 24.10.2022
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы
Международный аэропорт Анапы имени Коккинаки начал продавать билеты на экскурсии по закрытому зданию аэровокзала, сообщают в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:49
2022-10-24T13:49
туризм
новости - туризм
анапа
аэропорт
туризм
краснодарский край
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Анапы имени Коккинаки начал продавать билеты на экскурсии по закрытому зданию аэровокзала, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.Участникам предлагают погрузиться в атмосферу путешествия на самолете. В программе — предполетный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, размещение в салоне пассажирского лайнера, посещение кабины пилота и даже проход через водяную арку.Кормить тоже будут — совсем как во время настоящего рейса.Уточняется, что на борт пустят экскурсантов старше шести лет. Стоимость билета — 1500 рублей.
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новости - туризм, анапа, аэропорт, туризм, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Аэропорт, Туризм, Краснодарский край
13:49 24.10.2022
 
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы

Международный аэропорт Анапы открыл продажу билетов на экскурсии по зданию аэровокзала

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Анапы имени Коккинаки начал продавать билеты на экскурсии по закрытому зданию аэровокзала, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.
Участникам предлагают погрузиться в атмосферу путешествия на самолете. В программе — предполетный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, размещение в салоне пассажирского лайнера, посещение кабины пилота и даже проход через водяную арку.
Кормить тоже будут — совсем как во время настоящего рейса.
Уточняется, что на борт пустят экскурсантов старше шести лет. Стоимость билета — 1500 рублей.
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