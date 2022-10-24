https://ria.ru/20221024/anapa-1826243973.html
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы - РИА Новости, 24.10.2022
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы
Международный аэропорт Анапы имени Коккинаки начал продавать билеты на экскурсии по закрытому зданию аэровокзала, сообщают в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:49
2022-10-24T13:49
2022-10-24T13:49
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Анапы имени Коккинаки начал продавать билеты на экскурсии по закрытому зданию аэровокзала, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.Участникам предлагают погрузиться в атмосферу путешествия на самолете. В программе — предполетный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, размещение в салоне пассажирского лайнера, посещение кабины пилота и даже проход через водяную арку.Кормить тоже будут — совсем как во время настоящего рейса.Уточняется, что на борт пустят экскурсантов старше шести лет. Стоимость билета — 1500 рублей.
https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825723298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анапа, аэропорт, туризм, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Аэропорт, Туризм, Краснодарский край
Аэропорт Анапы начал продавать билеты на необычные рейсы
Международный аэропорт Анапы открыл продажу билетов на экскурсии по зданию аэровокзала