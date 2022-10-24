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Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий - РИА Новости, 24.10.2022
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Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий
Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий - РИА Новости, 24.10.2022
Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий
Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:01
2022-10-24T17:01
экономика
евросоюз
русал
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций.По данным Рейтер, совместное заявление сделали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).Рейтер пишет, что ассоциации направили властям ЕС письмо, в котором "потребовали срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС против угроз запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности".Ссылаясь на заявление промышленников, Рейтер отмечает, что для небольших потребителей алюминия прямым следствием ввода мер против российского металла может стать "потенциальное закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе". Также агентство пишет, что в заявлении промышленников говорится, что те, кто призывают к принятию мер против российского металла, "либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности".Агентство пишет, что, несмотря на отсутствие санкций, некоторые компании уже заявили, что откажутся от российских металлов, а американская компания Alcoa продвигает запрет на государственном уровне. В то же время, отмечает Рейтер, запрет на российский алюминий рассматривает Лондонская биржа металлов (LME), проводя опрос своих клиентов.Один из лидеров мировой алюминиевой отрасли - российская компания "Русал". На ее долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Основные акционеры "Русала" - "Эн+ Груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20221023/alyuminiy-1825712413.html
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экономика, евросоюз, русал, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Русал, Санкции в отношении России
17:01 24.10.2022
 
Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий

Европейские промышленные ассоциации призвали не вводить санкции на российский алюминий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПроизводство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций.
По данным Рейтер, совместное заявление сделали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).
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Рейтер пишет, что ассоциации направили властям ЕС письмо, в котором "потребовали срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС против угроз запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности".
Ссылаясь на заявление промышленников, Рейтер отмечает, что для небольших потребителей алюминия прямым следствием ввода мер против российского металла может стать "потенциальное закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе". Также агентство пишет, что в заявлении промышленников говорится, что те, кто призывают к принятию мер против российского металла, "либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности".
Агентство пишет, что, несмотря на отсутствие санкций, некоторые компании уже заявили, что откажутся от российских металлов, а американская компания Alcoa продвигает запрет на государственном уровне. В то же время, отмечает Рейтер, запрет на российский алюминий рассматривает Лондонская биржа металлов (LME), проводя опрос своих клиентов.
Один из лидеров мировой алюминиевой отрасли - российская компания "Русал". На ее долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Основные акционеры "Русала" - "Эн+ Груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
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