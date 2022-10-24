https://ria.ru/20221024/alyuminiy-1826337624.html

Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий

Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий - РИА Новости, 24.10.2022

Европейские промышленники призвали не вводить запрет на российский алюминий

Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:01

2022-10-24T17:01

2022-10-24T17:01

экономика

евросоюз

русал

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти ЕС не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций.По данным Рейтер, совместное заявление сделали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).Рейтер пишет, что ассоциации направили властям ЕС письмо, в котором "потребовали срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС против угроз запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности".Ссылаясь на заявление промышленников, Рейтер отмечает, что для небольших потребителей алюминия прямым следствием ввода мер против российского металла может стать "потенциальное закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе". Также агентство пишет, что в заявлении промышленников говорится, что те, кто призывают к принятию мер против российского металла, "либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности".Агентство пишет, что, несмотря на отсутствие санкций, некоторые компании уже заявили, что откажутся от российских металлов, а американская компания Alcoa продвигает запрет на государственном уровне. В то же время, отмечает Рейтер, запрет на российский алюминий рассматривает Лондонская биржа металлов (LME), проводя опрос своих клиентов.Один из лидеров мировой алюминиевой отрасли - российская компания "Русал". На ее долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Основные акционеры "Русала" - "Эн+ Груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.

https://ria.ru/20221023/alyuminiy-1825712413.html

https://ria.ru/20221024/sanktsii-1826295548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, евросоюз, русал, санкции в отношении россии