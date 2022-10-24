https://ria.ru/20221024/alpaka-1826341570.html

Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка

Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка - РИА Новости, 24.10.2022

Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка

Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша в семействе альпак, ее назвали Ватрушка. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:15

2022-10-24T17:15

2022-10-24T17:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша в семействе альпак, ее назвали Ватрушка."3 августа у самца Брецеля и самки Сушки появился на свет детеныш. Позже работники зоопарка определили, что это девочка, и дали ей "аппетитное" имя – Ватрушка", - сообщает зоопарк в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ватрушка живет в вольере с мамой Сушкой и сестренкой Шарлоткой, а отец Брецель – по соседству. Отмечается, что детеныш растет активным, здоровым и любопытным, прекрасно ладит с сестренкой и всюду увивается за матерью."Детенышам альпак в нашем зоопарке дают "хлебобулочные" имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных "сдобными" именами превратилось в традицию. Новорожденная малышка отличилась обилием белоснежных пятнышек и сразу стала напоминать о булочке с творожной начинкой", - сообщает зоопарк.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html

https://ria.ru/20211021/mary-1755539161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, санкт-петербург, ленинградский зоопарк