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Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка - РИА Новости, 24.10.2022
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https://ria.ru/20221024/alpaka-1826341570.html
Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка
Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка - РИА Новости, 24.10.2022
Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша в семействе альпак, ее назвали Ватрушка. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:15
2022-10-24T17:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша в семействе альпак, ее назвали Ватрушка."3 августа у самца Брецеля и самки Сушки появился на свет детеныш. Позже работники зоопарка определили, что это девочка, и дали ей "аппетитное" имя – Ватрушка", - сообщает зоопарк в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ватрушка живет в вольере с мамой Сушкой и сестренкой Шарлоткой, а отец Брецель – по соседству. Отмечается, что детеныш растет активным, здоровым и любопытным, прекрасно ладит с сестренкой и всюду увивается за матерью."Детенышам альпак в нашем зоопарке дают "хлебобулочные" имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных "сдобными" именами превратилось в традицию. Новорожденная малышка отличилась обилием белоснежных пятнышек и сразу стала напоминать о булочке с творожной начинкой", - сообщает зоопарк.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html
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общество, россия, санкт-петербург, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк
17:15 24.10.2022 (обновлено: 17:16 24.10.2022)
 
Ленинградский зоопарк показал детеныша альпаки по кличке Ватрушка

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении детеныша альпаки, которого назвали Ватрушкой

© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтакте Детеныш альпаки по кличке Ватрушка в Ленинградском зоопарке
Детеныш альпаки по кличке Ватрушка в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Ленинградский зоопарк/ВКонтакте
Детеныш альпаки по кличке Ватрушка в Ленинградском зоопарке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет детеныша в семействе альпак, ее назвали Ватрушка.
"3 августа у самца Брецеля и самки Сушки появился на свет детеныш. Позже работники зоопарка определили, что это девочка, и дали ей "аппетитное" имя – Ватрушка", - сообщает зоопарк в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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В Московском зоопарке родился детеныш викуньи
Ватрушка живет в вольере с мамой Сушкой и сестренкой Шарлоткой, а отец Брецель – по соседству. Отмечается, что детеныш растет активным, здоровым и любопытным, прекрасно ладит с сестренкой и всюду увивается за матерью.
"Детенышам альпак в нашем зоопарке дают "хлебобулочные" имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных "сдобными" именами превратилось в традицию. Новорожденная малышка отличилась обилием белоснежных пятнышек и сразу стала напоминать о булочке с творожной начинкой", - сообщает зоопарк.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Детеныши патагонских мар в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября 2021, 11:24Хорошие новости
В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар
 
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