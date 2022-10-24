https://ria.ru/20221024/aktsiya-1826320857.html

В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин

В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин - РИА Новости, 24.10.2022

В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин

Анонимные художники представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке инсталляцию с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:34

2022-10-24T17:34

2022-10-24T17:34

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Анонимные художники представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке инсталляцию с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в Иране, сообщает Iran International. Объект представляет собой 12 длинных красных баннеров с черными трафаретными снимками Амини, а также лозунгом "Женщины, жизнь, свобода". Они были размещены на верхнем этаже и спускались вниз вдоль лестничного пролета на четыре этажа. 22-летняя Махса Амини была задержана за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась через три дня после ареста.

https://ria.ru/20221006/aktrisy-1822036280.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, иран