https://ria.ru/20221024/aktsiya-1826320857.html
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин - РИА Новости, 24.10.2022
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин
Анонимные художники представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке инсталляцию с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:34
2022-10-24T17:34
2022-10-24T17:34
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Анонимные художники представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке инсталляцию с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в Иране, сообщает Iran International. Объект представляет собой 12 длинных красных баннеров с черными трафаретными снимками Амини, а также лозунгом "Женщины, жизнь, свобода". Они были размещены на верхнем этаже и спускались вниз вдоль лестничного пролета на четыре этажа. 22-летняя Махса Амини была задержана за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась через три дня после ареста.
https://ria.ru/20221006/aktrisy-1822036280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, иран
Культура, Новости культуры, Музеи, Иран
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин
Анонимные художники провели акцию в Музее Гуггенхайма в поддержку иранских женщин