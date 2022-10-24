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В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
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В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин - РИА Новости, 24.10.2022
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин
Анонимные художники представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке инсталляцию с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:34
2022-10-24T17:34
культура
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Анонимные художники представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке инсталляцию с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в Иране, сообщает Iran International. Объект представляет собой 12 длинных красных баннеров с черными трафаретными снимками Амини, а также лозунгом "Женщины, жизнь, свобода". Они были размещены на верхнем этаже и спускались вниз вдоль лестничного пролета на четыре этажа. 22-летняя Махса Амини была задержана за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась через три дня после ареста.
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новости культуры, музеи, иран
Культура, Новости культуры, Музеи, Иран
17:34 24.10.2022
 
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин

Анонимные художники провели акцию в Музее Гуггенхайма в поддержку иранских женщин

© Фото : Shirin NeshatКоллектив анонимных художников Ирана провёл в ротонде Музея Гуггенхайма акцию с призывом к действиям в поддержку иранских женщин
Коллектив анонимных художников Ирана провёл в ротонде Музея Гуггенхайма акцию с призывом к действиям в поддержку иранских женщин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Shirin Neshat
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Анонимные художники представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке инсталляцию с фотографиями Махсы Амини, смерть которой вызвала антиправительственные протесты в Иране, сообщает Iran International.
Объект представляет собой 12 длинных красных баннеров с черными трафаретными снимками Амини, а также лозунгом "Женщины, жизнь, свобода".
Они были размещены на верхнем этаже и спускались вниз вдоль лестничного пролета на четыре этажа.
22-летняя Махса Амини была задержана за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась через три дня после ареста.
Жульет Бинош / Марион Котийяр / Изабель Юппер
6 октября, 19:13Культура
Актрисы устроили флешмоб в знак солидарности с иранскими женщинами
 
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