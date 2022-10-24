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Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС - РИА Новости, 24.10.2022
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС, заявил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:07
2022-10-24T13:07
2022-10-24T13:59
специальная военная операция на украине
курчатов
курская аэс
роман старовойт
владимир путин
курская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС, заявил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Курской области введен средний уровень реагирования."Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция", - сообщил губернатор в ходе оперативного совещания в администрации Курской области, видеотрансляция которого опубликована в социальной сети "ВКонтакте".
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курчатов, курская аэс, роман старовойт, владимир путин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская АЭС, Роман Старовойт, Владимир Путин, Курская область, Россия
13:07 24.10.2022 (обновлено: 13:59 24.10.2022)
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Губернатор Старовойт усилил контроль на въезд, выезд в Курчатов, где находится Курская АЭС