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Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным - РИА Новости, 24.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221024/abort-1826300733.html
Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным
Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным - РИА Новости, 24.10.2022
Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным
Деньги, выделяемые бюджетом на аборты по ОМС, нужно направить на лечение бесплодия и помощь беременным, заявил журналистам председатель патриаршей комиссии по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:18
2022-10-24T15:18
религия
федор лукьянов
россия
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Деньги, выделяемые бюджетом на аборты по ОМС, нужно направить на лечение бесплодия и помощь беременным, заявил журналистам председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов."Мы будет бороться, чтобы эти деньги (на аборты по ОМС – ред.) шли на лечение бесплодия, на помощь женщинам, которые встали на учет в женскую консультацию", - сказал Лукьянов в ходе XXIV Всемирного русского народного собора.Он призвал на государственном уровне осудить аборты, обозначить их негативное влияние на репродуктивное здоровье страны, ведь "аборты не лечение и безопасных абортов не бывает"."Сегодня речь идет о настоящей демографической войне против России. Мы должны ответить на пропаганду ценностей, которые разрушают семью. Органы государственной власти тоже заинтересованы в сокращении количества абортов. Надеемся, что в ближайшее время удастся сделать первые шаги по выведению абортов из системы ОМС", - призвал священник.По его словам, первым шагом мог бы стать запрет абортов в частных клиниках.
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федор лукьянов, россия
Религия, Федор Лукьянов, Россия
15:18 24.10.2022
 
Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным

Священник Лукьянов призвал перенаправить бюджетные деньги на аборты на помощь беременным

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в медиабанкУЗИ
УЗИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Деньги, выделяемые бюджетом на аборты по ОМС, нужно направить на лечение бесплодия и помощь беременным, заявил журналистам председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
"Мы будет бороться, чтобы эти деньги (на аборты по ОМС – ред.) шли на лечение бесплодия, на помощь женщинам, которые встали на учет в женскую консультацию", - сказал Лукьянов в ходе XXIV Всемирного русского народного собора.
Он призвал на государственном уровне осудить аборты, обозначить их негативное влияние на репродуктивное здоровье страны, ведь "аборты не лечение и безопасных абортов не бывает".
"Сегодня речь идет о настоящей демографической войне против России. Мы должны ответить на пропаганду ценностей, которые разрушают семью. Органы государственной власти тоже заинтересованы в сокращении количества абортов. Надеемся, что в ближайшее время удастся сделать первые шаги по выведению абортов из системы ОМС", - призвал священник.
По его словам, первым шагом мог бы стать запрет абортов в частных клиниках.
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