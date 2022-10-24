https://ria.ru/20221024/abort-1826300733.html

Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным

Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным - РИА Новости, 24.10.2022

Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным

Деньги, выделяемые бюджетом на аборты по ОМС, нужно направить на лечение бесплодия и помощь беременным, заявил журналистам председатель патриаршей комиссии по... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:18

2022-10-24T15:18

2022-10-24T15:18

религия

федор лукьянов

россия

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Деньги, выделяемые бюджетом на аборты по ОМС, нужно направить на лечение бесплодия и помощь беременным, заявил журналистам председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов."Мы будет бороться, чтобы эти деньги (на аборты по ОМС – ред.) шли на лечение бесплодия, на помощь женщинам, которые встали на учет в женскую консультацию", - сказал Лукьянов в ходе XXIV Всемирного русского народного собора.Он призвал на государственном уровне осудить аборты, обозначить их негативное влияние на репродуктивное здоровье страны, ведь "аборты не лечение и безопасных абортов не бывает"."Сегодня речь идет о настоящей демографической войне против России. Мы должны ответить на пропаганду ценностей, которые разрушают семью. Органы государственной власти тоже заинтересованы в сокращении количества абортов. Надеемся, что в ближайшее время удастся сделать первые шаги по выведению абортов из системы ОМС", - призвал священник.По его словам, первым шагом мог бы стать запрет абортов в частных клиниках.

https://ria.ru/20220915/vengriya-1817138784.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федор лукьянов, россия