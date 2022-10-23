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Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142966.html
Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой"
Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 23.10.2022
Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой"
Владимир Зеленский отреагировал на появившееся в воскресенье сообщение о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" словами о "российской угрозе" и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:32
2022-10-23T23:32
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
украина
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский отреагировал на появившееся в воскресенье сообщение о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" словами о "российской угрозе" и призывом к "еще большему усилению" поддержки Украины со стороны Запада.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Он призвал мир "максимально жестко отреагировать" на якобы исходящие от РФ угрозы и "очередное поднятие ставок", упомянув в обращении о "грязной ядерной бомбе" как о "так называемой".Угрозы, которые как считает Зеленский, исходят со стороны РФ – "это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал главе коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".
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владимир зеленский, россия, украина, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Сергей Шойгу, В мире
23:32 23.10.2022
 
Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой"

Зеленский призвал Запад "максимально жестко отреагировать" на якобы угрозы России

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский отреагировал на появившееся в воскресенье сообщение о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" словами о "российской угрозе" и призывом к "еще большему усилению" поддержки Украины со стороны Запада.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
"На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет", - отметил Зеленский в видеообращении.
Он призвал мир "максимально жестко отреагировать" на якобы исходящие от РФ угрозы и "очередное поднятие ставок", упомянув в обращении о "грязной ядерной бомбе" как о "так называемой".
Угрозы, которые как считает Зеленский, исходят со стороны РФ – "это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал главе коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:40Специальная военная операция на Украине
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСергей ШойгуВ мире
 
 
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