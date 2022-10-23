https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html

В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС

В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 23.10.2022

В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС

Огневые средства противника, обстреливавшего ЗАЭС, подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:54

2022-10-23T14:54

2022-10-23T15:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская аэс

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Огневые средства противника, обстреливавшего ЗАЭС, подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221023/energodar-1826045065.html

россия

украина

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2022

Наталья Макарова

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Конашенков об отражении атак противника и провокациях ВСУ на ЗАЭС Минобороны РФ отбили атаки ВСУ на ЗАЭС. Разрушений нет, радиационная обстановка в норме, заявили в ведомстве. 2022-10-23T14:54 true PT4M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)