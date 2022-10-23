https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html
В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС
В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 23.10.2022
В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС
Огневые средства противника, обстреливавшего ЗАЭС, подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:54
2022-10-23T14:54
2022-10-23T15:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Огневые средства противника, обстреливавшего ЗАЭС, подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221023/energodar-1826045065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков об отражении атак противника и провокациях ВСУ на ЗАЭС
Минобороны РФ отбили атаки ВСУ на ЗАЭС. Разрушений нет, радиационная обстановка в норме, заявили в ведомстве.
2022-10-23T14:54
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PT4M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:54 23.10.2022 (обновлено: 15:23 23.10.2022)
В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС
Минобороны: атака ВСУ на ЗАЭС отбита, разрушений нет, радиационная обстановка в норме