https://ria.ru/20221023/vzryv-1825999409.html

Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе

Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе - РИА Новости, 23.10.2022

Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе

Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области, сообщил мэр города Виталий Малецкий. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T03:29

2022-10-23T03:29

2022-10-23T10:53

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

кременчуг

полтавская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области, сообщил мэр города Виталий Малецкий.Ранее в Полтавской, Кировоградской областях и Киеве была объявлена воздушная тревога.Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.

https://ria.ru/20221022/odessa-1825855459.html

кременчуг

полтавская область

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владимир зеленский, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы рф