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Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/vzryv-1825999409.html
Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе
Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе - РИА Новости, 23.10.2022
Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе
Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области, сообщил мэр города Виталий Малецкий. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T03:29
2022-10-23T10:53
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кременчуг
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области, сообщил мэр города Виталий Малецкий.Ранее в Полтавской, Кировоградской областях и Киеве была объявлена воздушная тревога.Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.
https://ria.ru/20221022/odessa-1825855459.html
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владимир зеленский, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кременчуг, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
03:29 23.10.2022 (обновлено: 10:53 23.10.2022)
 
Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе

Мэр Кременчуга в Полтавской области заявил о взрыве в городе, объявлена воздушная тревога

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Полтавской, Кировоградской областях и Киеве была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 09:19
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКременчугПолтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
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