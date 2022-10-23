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ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/vsu-1826062425.html
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:01
2022-10-23T15:21
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.На Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое ДНР и Торского лесничества, рассказали в министерстве. "Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20221020/dorogi-1825518523.html
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россия, красный лиман, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
15:01 23.10.2022 (обновлено: 15:21 23.10.2022)
 
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

ВС России уничтожили около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана
Боец Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.
На Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое ДНР и Торского лесничества, рассказали в министерстве. "Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа", - уточнили в МО РФ.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:53Специальная военная операция на Украине
МИД: Киев целенаправленно минирует дороги между населенными пунктами
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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