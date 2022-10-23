https://ria.ru/20221023/vsu-1826062425.html

ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 23.10.2022

ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:01

2022-10-23T15:01

2022-10-23T15:21

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.На Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое ДНР и Торского лесничества, рассказали в министерстве. "Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20221020/dorogi-1825518523.html

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