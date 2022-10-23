https://ria.ru/20221023/voennye-1826062673.html

ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении

ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 23.10.2022

ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении

Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:03

2022-10-23T15:03

2022-10-23T15:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ сообщили, что на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики."Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия