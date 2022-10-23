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ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/voennye-1826062673.html
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:03
2022-10-23T15:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ сообщили, что на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики."Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
15:03 23.10.2022
 
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ сообщили, что на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики.
"Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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