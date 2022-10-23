https://ria.ru/20221023/voennye-1826062673.html
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:03
2022-10-23T15:03
2022-10-23T15:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833827_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_44614037de89e3e97e87ed23bb800932.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ сообщили, что на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики."Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32a3ef26c6f44c9f15934d407d07751b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России отразили атаку на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных Сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ сообщили, что на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики.
"Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.