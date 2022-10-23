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Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую - РИА Новости, 23.10.2022
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https://ria.ru/20221023/voennye-1826033339.html
Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую
Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую - РИА Новости, 23.10.2022
Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую
Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:31
2022-10-23T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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СВАТОВО, 23 окт - РИА Новости. Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих, рассказал в беседе с РИА Новости один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР."Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую", - рассказал врач.Также собеседник агентства отметил, что, несмотря на рвение раненых бойцов вернуться на фронт, их чаще всего эвакуируют, так как любое ранение нуждается в лечении и терапии."Бывают и небольшие, это, как правило, с не очень обширными ранениями, которые мы можем допустить, чтобы вернуться, но чаще всего, конечно, мы эвакуируем, потому что любое ранение нуждается в лечении, хоть и краткосрочном, но лечении, перевязках, антибиотиках и терапии", - сообщил хирург.
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353
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"Раненые просят вернуть их на передовую": хирург о бойцах группировки "Отважные"
Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, потому что они не могут оставить своих, рассказал в беседе с РИА Новости один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР.
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
11:31 23.10.2022 (обновлено: 12:45 23.10.2022)
 
Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую

Врач рассказал, что раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую

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СВАТОВО, 23 окт - РИА Новости. Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих, рассказал в беседе с РИА Новости один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР.
"Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую", - рассказал врач.
Также собеседник агентства отметил, что, несмотря на рвение раненых бойцов вернуться на фронт, их чаще всего эвакуируют, так как любое ранение нуждается в лечении и терапии.
"Бывают и небольшие, это, как правило, с не очень обширными ранениями, которые мы можем допустить, чтобы вернуться, но чаще всего, конечно, мы эвакуируем, потому что любое ранение нуждается в лечении, хоть и краткосрочном, но лечении, перевязках, антибиотиках и терапии", - сообщил хирург.
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