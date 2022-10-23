https://ria.ru/20221023/voennye-1826033339.html

Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую

Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую - РИА Новости, 23.10.2022

Раненые бойцы группировки "Отважные" попросили вернуть их на передовую

Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:31

2022-10-23T11:31

2022-10-23T12:45

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СВАТОВО, 23 окт - РИА Новости. Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих, рассказал в беседе с РИА Новости один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР."Несомненно, есть из числа пострадавших, которых нам доставили, те, которые нуждаются в дальнейших этапах медицинской эвакуации, но после оказания помощи они просят вернуться на передовую к ребятам, как они говорят, ребят своих не оставим, и просят выписать их на передовую", - рассказал врач.Также собеседник агентства отметил, что, несмотря на рвение раненых бойцов вернуться на фронт, их чаще всего эвакуируют, так как любое ранение нуждается в лечении и терапии."Бывают и небольшие, это, как правило, с не очень обширными ранениями, которые мы можем допустить, чтобы вернуться, но чаще всего, конечно, мы эвакуируем, потому что любое ранение нуждается в лечении, хоть и краткосрочном, но лечении, перевязках, антибиотиках и терапии", - сообщил хирург.

https://ria.ru/20221023/plennye-1825985677.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Раненые просят вернуть их на передовую": хирург о бойцах группировки "Отважные" Раненые бойцы группировки "Отважные" просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, потому что они не могут оставить своих, рассказал в беседе с РИА Новости один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР. 2022-10-23T11:31 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика