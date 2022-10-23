https://ria.ru/20221023/voenkor-1826109419.html

Журналист Пегов получил ранение под Донецком

Журналист Пегов получил ранение под Донецком - РИА Новости, 23.10.2022

Журналист Пегов получил ранение под Донецком

Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T19:10

2022-10-23T19:10

2022-10-23T20:31

евгений поддубный

донбасс

специальная военная операция на украине

семен пегов

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины "Лепесток". Поддубный уточнил, что жизни журналиста ничего не угрожает."Ранение ноги. Пегов счастливчик — ходить будет на своих", — написал Поддубный.Позже Пегов сообщил журналистам, что с ним все хорошо и поблагодарил донецких врачей за оказанную помощь. При этом он уточнил, что причиной ранения была не мина "Лепесток"."Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело", — сказал он.Семен Пегов — российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он работал корреспондентом на "Абаза ТВ" в абхазском Сухуме, где в том числе освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.

https://ria.ru/20221008/podrostok-1822519964.html

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802927989.html

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений поддубный, донбасс, семен пегов