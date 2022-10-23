Рейтинг@Mail.ru
Журналист Пегов получил ранение под Донецком - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/voenkor-1826109419.html
Журналист Пегов получил ранение под Донецком
Журналист Пегов получил ранение под Донецком - РИА Новости, 23.10.2022
Журналист Пегов получил ранение под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T19:10
2022-10-23T20:31
евгений поддубный
донбасс
специальная военная операция на украине
семен пегов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575614179_0:74:3104:1819_1920x0_80_0_0_7736ea633fc109b15992470d405a8aa3.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины "Лепесток". Поддубный уточнил, что жизни журналиста ничего не угрожает."Ранение ноги. Пегов счастливчик — ходить будет на своих", — написал Поддубный.Позже Пегов сообщил журналистам, что с ним все хорошо и поблагодарил донецких врачей за оказанную помощь. При этом он уточнил, что причиной ранения была не мина "Лепесток"."Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело", — сказал он.Семен Пегов — российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он работал корреспондентом на "Абаза ТВ" в абхазском Сухуме, где в том числе освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
https://ria.ru/20221008/podrostok-1822519964.html
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802927989.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575614179_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_9681e7a581c01929328797ab0a364955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений поддубный, донбасс, семен пегов
Евгений Поддубный, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Семен Пегов
19:10 23.10.2022 (обновлено: 20:31 23.10.2022)
 
Журналист Пегов получил ранение под Донецком

Военный корреспондент Пегов получил ранение под Донецком

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСемен Пегов
Семен Пегов - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Семен Пегов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины "Лепесток". Поддубный уточнил, что жизни журналиста ничего не угрожает.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 19:30Специальная военная операция на Украине
В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"
"Ранение ноги. Пегов счастливчик — ходить будет на своих", — написал Поддубный.
Позже Пегов сообщил журналистам, что с ним все хорошо и поблагодарил донецких врачей за оказанную помощь. При этом он уточнил, что причиной ранения была не мина "Лепесток".
"Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело", — сказал он.
Семен Пегов — российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он работал корреспондентом на "Абаза ТВ" в абхазском Сухуме, где в том числе освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Военнослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 13:39
Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоддубныйДонбассСемен Пегов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала