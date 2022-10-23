https://ria.ru/20221023/ukraina-1826110066.html

Французский политик заявил, что Париж попал под сильный удар из-за Украины

Французский политик заявил, что Париж попал под сильный удар из-за Украины - РИА Новости, 23.10.2022

Французский политик заявил, что Париж попал под сильный удар из-за Украины

Франция поставила под удар национальную армию, наводняя Украину боевой техникой отечественного производства, написал в Twitter лидер правоголлистской партии... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T19:14

2022-10-23T19:14

2022-10-23T20:15

политика

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франция

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Франция поставила под удар национальную армию, наводняя Украину боевой техникой отечественного производства, написал в Twitter лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция", бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян.По словам политика, Париж финансирует ВСУ, несмотря на серьезную нехватку средств для обороны собственных рубежей. Так, единственный действующий авианосец Военно-морских сил Пятой республики "Шарль де Голль", участвовавший в операциях в начале 2022 года, не был защищен специальными противоракетными вспышками, уточнил Дюпон-Эньян.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны отдали ВСУ оружия на миллиарды долларов. Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Кроме того, Макрон сообщил, что Франция работает вместе с Данией для снабжения Украины еще шестью такими же гаубицами. Пятая республика планирует также снабдить Киев радарами, системами и ракетами ПВО.В России неоднократно подчеркивали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826080997.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, франция, вооруженные силы украины