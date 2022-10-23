19:14 23.10.2022 (обновлено: 20:15 23.10.2022)
Французский политик заявил, что Париж попал под сильный удар из-за Украины
Политик Дюпон-Эньян: Франция поставила себя под сильнейший удар, накачав Украину оружием
© AFP 2022 / Anne-Christine PoujoulatФранцузские военные техники проводят подготовку истребителей "Рафаль" на палубе авианосца "Шарль де Голль"
Французские военные техники проводят подготовку истребителей "Рафаль" на палубе авианосца "Шарль де Голль". Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Франция поставила под удар национальную армию, наводняя Украину боевой техникой отечественного производства, написал в Twitter лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция", бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян.
"Наша армия страдает, но мы все равно накачиваем Украину оружием и деньгами!" — возмутился он.
По словам политика, Париж финансирует ВСУ, несмотря на серьезную нехватку средств для обороны собственных рубежей. Так, единственный действующий авианосец Военно-морских сил Пятой республики "Шарль де Голль", участвовавший в операциях в начале 2022 года, не был защищен специальными противоракетными вспышками, уточнил Дюпон-Эньян.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны отдали ВСУ оружия на миллиарды долларов. Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Кроме того, Макрон сообщил, что Франция работает вместе с Данией для снабжения Украины еще шестью такими же гаубицами. Пятая республика планирует также снабдить Киев радарами, системами и ракетами ПВО.