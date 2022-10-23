В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS
The New Yorker: Пентагон отказался продавать Украине больше HIMARS из-за снижения запасов
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
"Мы сразу сказали: "Вы не получите много таких систем". <…> Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля", — заявили в американском оборонном ведомстве.
Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь миллионов долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.
Как уточнил источник в Пентагоне, точно такая же проблема существует и с системами ПВО, которые запрашивает Украина. Проблема скорее техническая, чем политическая: у Вашингтона не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы отдать их Киеву, подытожил чиновник.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.