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В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS - РИА Новости, 23.10.2022
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В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS
В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS - РИА Новости, 23.10.2022
В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS
США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:45
2022-10-23T16:45
политика
украина
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь миллионов долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.Как уточнил источник в Пентагоне, точно такая же проблема существует и с системами ПВО, которые запрашивает Украина. Проблема скорее техническая, чем политическая: у Вашингтона не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы отдать их Киеву, подытожил чиновник.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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политика, украина, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Вооруженные силы Украины
16:45 23.10.2022
 
В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS

The New Yorker: Пентагон отказался продавать Украине больше HIMARS из-за снижения запасов

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
"Мы сразу сказали: "Вы не получите много таких систем". <…> Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля", — заявили в американском оборонном ведомстве.
Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь миллионов долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.
Как уточнил источник в Пентагоне, точно такая же проблема существует и с системами ПВО, которые запрашивает Украина. Проблема скорее техническая, чем политическая: у Вашингтона не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы отдать их Киеву, подытожил чиновник.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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