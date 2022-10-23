https://ria.ru/20221023/ukraina-1826080997.html

В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS

В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS - РИА Новости, 23.10.2022

В США резко ответили Украине, запросившей ракеты HIMARS

США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:45

2022-10-23T16:45

2022-10-23T16:45

политика

украина

сша

министерство обороны сша

lockheed martin

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь миллионов долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.Как уточнил источник в Пентагоне, точно такая же проблема существует и с системами ПВО, которые запрашивает Украина. Проблема скорее техническая, чем политическая: у Вашингтона не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы отдать их Киеву, подытожил чиновник.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20221022/vsu-1825943009.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , вооруженные силы украины