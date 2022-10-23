https://ria.ru/20221023/ukraina-1826039013.html

В Ровненской области начались аварийные отключения электроэнергии

В Ровненской области начались аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.10.2022

В Ровненской области начались аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения начались в Ровненской области Украины из-за роста нагрузки на электросети, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:15

2022-10-23T12:15

2022-10-23T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ровненская область

россия

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аварийные отключения начались в Ровненской области Украины из-за роста нагрузки на электросети, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль."Для обеспечения привычных нужд потребителей сейчас не хватает около 30% мощности. После 10.00 начала расти нагрузка на электросети, что привело к аварийным выключениям, в частности в центральной части города Ровно и в Ровенском районе. Это свидетельствует о том, что абоненты продолжают включать энергоемкие электроприборы, чего не выдерживают электросети", - написал Коваль в своем Telegram-канале.Он призвал жителей региона максимально уменьшить использование электроприборов до 23.00.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221021/ogranicheniya-1825620286.html

https://ria.ru/20221020/elektrichestvo-1825530568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ровненская область, россия, украина, вооруженные силы рф