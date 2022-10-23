https://ria.ru/20221023/ukraina-1826023309.html

СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными

СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными - РИА Новости, 23.10.2022

СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными

Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с российскими военнопленными на "Азовстали" и другие... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:12

2022-10-23T10:12

2022-10-23T10:12

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с российскими военнопленными на "Азовстали" и другие преступления Украины против мирного населения, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее украинский военнопленный Виталий Катранич рассказал РИА Новости, что командир полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население. Позднее украинские военнопленные подтвердили РИА Новости, что украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований Украины против мирного населения ... По словам украинских пленных, боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации освобожденных из украинского плена военнослужащих Народной милиции ЛНР, "силовики нередко убивали на поле боя раненых военнопленных". Кроме того, в результате обстрела ВФУ населенного пункта Егоровка Волновахского района ранение получил мужчина.В сообщении добавляется, что "Бренд декоративной косметики Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации".

https://ria.ru/20221023/plennye-1825985677.html

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Военнопленные ВСУ о расстрелах мирных жителей на "Азовстали" украинскими боевиками Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их, подтвердили РИА Новости украинские пленные. 2022-10-23T10:12 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)