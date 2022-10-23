СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными
СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными на "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий НМ ДНР на одной из улиц Мариуполя
Военнослужащий НМ ДНР на одной из улиц Мариуполя . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с российскими военнопленными на "Азовстали" и другие преступления Украины против мирного населения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее украинский военнопленный Виталий Катранич рассказал РИА Новости, что командир полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население. Позднее украинские военнопленные подтвердили РИА Новости, что украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований Украины против мирного населения ... По словам украинских пленных, боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации освобожденных из украинского плена военнослужащих Народной милиции ЛНР, "силовики нередко убивали на поле боя раненых военнопленных". Кроме того, в результате обстрела ВФУ населенного пункта Егоровка Волновахского района ранение получил мужчина.
В сообщении добавляется, что "Бренд декоративной косметики Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации".