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СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными - РИА Новости, 23.10.2022
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СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными
СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными - РИА Новости, 23.10.2022
СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными
Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с российскими военнопленными на "Азовстали" и другие... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:12
2022-10-23T10:12
в мире
россия
украина
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с российскими военнопленными на "Азовстали" и другие преступления Украины против мирного населения, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее украинский военнопленный Виталий Катранич рассказал РИА Новости, что командир полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население. Позднее украинские военнопленные подтвердили РИА Новости, что украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований Украины против мирного населения ... По словам украинских пленных, боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации освобожденных из украинского плена военнослужащих Народной милиции ЛНР, "силовики нередко убивали на поле боя раненых военнопленных". Кроме того, в результате обстрела ВФУ населенного пункта Егоровка Волновахского района ранение получил мужчина.В сообщении добавляется, что "Бренд декоративной косметики Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации".
https://ria.ru/20221023/plennye-1825985677.html
россия
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Военнопленные ВСУ о расстрелах мирных жителей на "Азовстали" украинскими боевиками
Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их, подтвердили РИА Новости украинские пленные.
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
10:12 23.10.2022
 
СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными

СК зафиксирует жестокое обращение украинских войск с военнопленными на "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий НМ ДНР на одной из улиц Мариуполя
Военнослужащий НМ ДНР на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий НМ ДНР на одной из улиц Мариуполя . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с российскими военнопленными на "Азовстали" и другие преступления Украины против мирного населения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее украинский военнопленный Виталий Катранич рассказал РИА Новости, что командир полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным "Редис" требовал от подчиненных не жалеть мирное население. Позднее украинские военнопленные подтвердили РИА Новости, что украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований Украины против мирного населения ... По словам украинских пленных, боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации освобожденных из украинского плена военнослужащих Народной милиции ЛНР, "силовики нередко убивали на поле боя раненых военнопленных". Кроме того, в результате обстрела ВФУ населенного пункта Егоровка Волновахского района ранение получил мужчина.
В сообщении добавляется, что "Бренд декоративной косметики Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 00:25Специальная военная операция на Украине
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными
 
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