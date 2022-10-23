https://ria.ru/20221023/ukraina-1826011247.html

Западные инструкторы обучали украинцев диверсиям, сообщил пленный

Западные инструкторы обучали украинцев диверсиям, сообщил пленный - РИА Новости, 23.10.2022

Западные инструкторы обучали украинцев диверсиям, сообщил пленный

Западные инструкторы, в том числе из США, Великобритании и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:11

2022-10-23T08:11

2022-10-23T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Западные инструкторы, в том числе из США, Великобритании и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать диверсии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич."Диверсии, топографии, медицине, инженерному делу", - сказал он, отвечая на вопрос, чему их обучали польские, американские и британские инструкторы.По словам военнопленного, их обучали диверсиям в полевых условиях, в основном минированию местности. Обучение длилось около 2,5 месяцев.Другой украинских военнопленный Ренат Алиев сообщил, что обучался у канадских инструкторов медицине во Львовской области.

https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html

https://ria.ru/20221022/energodar-1825858612.html

сша

великобритания

польша

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Дарья Буймова

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Военнопленные ВСУ об иностранных инструкторах, обучавших украинских солдат диверсиям Западные инструкторы, в том числе из США, Британии и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать диверсии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич. 2022-10-23T08:11 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, польша