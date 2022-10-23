https://ria.ru/20221023/ukraina-1826011247.html
Западные инструкторы обучали украинцев диверсиям, сообщил пленный
Западные инструкторы обучали украинцев диверсиям, сообщил пленный - РИА Новости, 23.10.2022
Западные инструкторы обучали украинцев диверсиям, сообщил пленный
Западные инструкторы, в том числе из США, Великобритании и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:11
2022-10-23T08:11
2022-10-23T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
польша
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ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Западные инструкторы, в том числе из США, Великобритании и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать диверсии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич."Диверсии, топографии, медицине, инженерному делу", - сказал он, отвечая на вопрос, чему их обучали польские, американские и британские инструкторы.По словам военнопленного, их обучали диверсиям в полевых условиях, в основном минированию местности. Обучение длилось около 2,5 месяцев.Другой украинских военнопленный Ренат Алиев сообщил, что обучался у канадских инструкторов медицине во Львовской области.
https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html
https://ria.ru/20221022/energodar-1825858612.html
сша
великобритания
польша
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Военнопленные ВСУ об иностранных инструкторах, обучавших украинских солдат диверсиям
Западные инструкторы, в том числе из США, Британии и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать диверсии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич.
2022-10-23T08:11
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, великобритания, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Польша
08:11 23.10.2022 (обновлено: 09:29 23.10.2022)
Западные инструкторы обучали украинцев диверсиям, сообщил пленный
Западные инструкторы обучали украинских разведчиков диверсиям, сообщил пленный