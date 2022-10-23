https://ria.ru/20221023/turbiny-1826142275.html

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин - РИА Новости, 23.10.2022

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T23:15

2022-10-23T23:15

2022-10-23T23:15

экономика

россия

иран

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади."Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства", - пишет агентство IRNA, ссылаясь на Ношади.По словам Ношади, 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, именно благодаря этому Ирану и России удалось подписать контракт на поставку 40 турбин.

https://ria.ru/20221023/sotrudnichestvo-1826001731.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, иран