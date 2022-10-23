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Иран поставит в Россию 40 газовых турбин - РИА Новости, 23.10.2022
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Иран поставит в Россию 40 газовых турбин
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин - РИА Новости, 23.10.2022
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин
Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:15
2022-10-23T23:15
экономика
россия
иран
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади."Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства", - пишет агентство IRNA, ссылаясь на Ношади.По словам Ношади, 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, именно благодаря этому Ирану и России удалось подписать контракт на поставку 40 турбин.
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экономика, россия, иран
Экономика, Россия, Иран
23:15 23.10.2022
 
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

IRNA: подписано экспортное соглашение об отправке в Россию 40 иранских газовых турбин

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
"Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства", - пишет агентство IRNA, ссылаясь на Ношади.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
04:57
В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт
По словам Ношади, 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, именно благодаря этому Ирану и России удалось подписать контракт на поставку 40 турбин.
 
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