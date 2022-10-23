https://ria.ru/20221023/turbiny-1826142275.html
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин - РИА Новости, 23.10.2022
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин
Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:15
2022-10-23T23:15
2022-10-23T23:15
экономика
россия
иран
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади."Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства", - пишет агентство IRNA, ссылаясь на Ношади.По словам Ношади, 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, именно благодаря этому Ирану и России удалось подписать контракт на поставку 40 турбин.
https://ria.ru/20221023/sotrudnichestvo-1826001731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин
IRNA: подписано экспортное соглашение об отправке в Россию 40 иранских газовых турбин