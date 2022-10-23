https://ria.ru/20221023/tuman-1826089280.html
Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра
Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра - РИА Новости, 23.10.2022
Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра
Моросящие осадки, плохая видимость, туманы и густые дымки сохранятся в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:20
2022-10-23T17:20
2022-10-23T17:33
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Моросящие осадки, плохая видимость, туманы и густые дымки сохранятся в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Туман в Москве связан с тем, что мы находимся в зоне теплого атмосферного фронта, продвигается в Москве теплый воздух, это характерная погода теплого сектора. Она будет сохраняться сегодня вечером, ночью и завтра утром. Будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туманы и густые дымки", - сказала Котилевская.На Москву уже опустился довольной густой туман, видимость ухудшается, передают корреспонденты РИА Новости из разных районов столицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
17:20 23.10.2022 (обновлено: 17:33 23.10.2022)
Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра
Синоптик "Фобос" Котилевская: туман, осадки и плохая видимость сохранятся в Москве до утра