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Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра - РИА Новости, 23.10.2022
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Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра
Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра - РИА Новости, 23.10.2022
Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра
Моросящие осадки, плохая видимость, туманы и густые дымки сохранятся в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:20
2022-10-23T17:33
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Моросящие осадки, плохая видимость, туманы и густые дымки сохранятся в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Туман в Москве связан с тем, что мы находимся в зоне теплого атмосферного фронта, продвигается в Москве теплый воздух, это характерная погода теплого сектора. Она будет сохраняться сегодня вечером, ночью и завтра утром. Будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туманы и густые дымки", - сказала Котилевская.На Москву уже опустился довольной густой туман, видимость ухудшается, передают корреспонденты РИА Новости из разных районов столицы.
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общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
17:20 23.10.2022 (обновлено: 17:33 23.10.2022)
 
Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра

Синоптик "Фобос" Котилевская: туман, осадки и плохая видимость сохранятся в Москве до утра

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Моросящие осадки, плохая видимость, туманы и густые дымки сохранятся в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Туман в Москве связан с тем, что мы находимся в зоне теплого атмосферного фронта, продвигается в Москве теплый воздух, это характерная погода теплого сектора. Она будет сохраняться сегодня вечером, ночью и завтра утром. Будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туманы и густые дымки", - сказала Котилевская.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 11:33
Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок
На Москву уже опустился довольной густой туман, видимость ухудшается, передают корреспонденты РИА Новости из разных районов столицы.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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