https://ria.ru/20221023/tuman-1826089280.html

Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра

Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра - РИА Новости, 23.10.2022

Москвичей предупредили, что густой туман сохранится до утра

Моросящие осадки, плохая видимость, туманы и густые дымки сохранятся в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:20

2022-10-23T17:20

2022-10-23T17:33

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Моросящие осадки, плохая видимость, туманы и густые дымки сохранятся в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Туман в Москве связан с тем, что мы находимся в зоне теплого атмосферного фронта, продвигается в Москве теплый воздух, это характерная погода теплого сектора. Она будет сохраняться сегодня вечером, ночью и завтра утром. Будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туманы и густые дымки", - сказала Котилевская.На Москву уже опустился довольной густой туман, видимость ухудшается, передают корреспонденты РИА Новости из разных районов столицы.

https://ria.ru/20221021/sneg-1825600669.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр "фобос", погода