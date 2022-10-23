https://ria.ru/20221023/tsar-1826022821.html

ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов

ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов - РИА Новости, 23.10.2022

ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов

России и Центральноафриканской Республике (ЦАР) необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:09

2022-10-23T10:09

2022-10-23T11:48

цар

россия

в мире

сергей катырин

феликс молуа

банги

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. России и Центральноафриканской Республике (ЦАР) необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи."Нам нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Ситуация с безопасностью в стране выправляется, пора переходить к развитию других областей сотрудничества - экспорту наших ресурсов, поддержке сельского хозяйства и животноводства, торговли", - сказал Саранджи.Он пояснил, что заявил об этом на встрече с президентом торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, тот предложил заключить партнерство с ТПП ЦАР для активизации бизнес-контактов.Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html

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цар

россия

банги

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цар, россия, в мире, сергей катырин, феликс молуа, банги, торгово-промышленная палата рф