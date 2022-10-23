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ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов - РИА Новости, 23.10.2022
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ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов
ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов - РИА Новости, 23.10.2022
ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов
России и Центральноафриканской Республике (ЦАР) необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:09
2022-10-23T11:48
цар
россия
в мире
сергей катырин
феликс молуа
банги
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. России и Центральноафриканской Республике (ЦАР) необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи."Нам нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Ситуация с безопасностью в стране выправляется, пора переходить к развитию других областей сотрудничества - экспорту наших ресурсов, поддержке сельского хозяйства и животноводства, торговли", - сказал Саранджи.Он пояснил, что заявил об этом на встрече с президентом торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, тот предложил заключить партнерство с ТПП ЦАР для активизации бизнес-контактов.Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html
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цар, россия, в мире, сергей катырин, феликс молуа, банги, торгово-промышленная палата рф
ЦАР, Россия, В мире, Сергей Катырин, Феликс Молуа, Банги, Торгово-промышленная палата РФ
10:09 23.10.2022 (обновлено: 11:48 23.10.2022)
 
ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов

Глава парламента ЦАР: Банги готов сотрудничать с Москвой по экспорту ресурсов и АПК

© AP Photo / Jerome DelayЦАР
ЦАР - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Jerome Delay
ЦАР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. России и Центральноафриканской Республике (ЦАР) необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.
"Нам нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Ситуация с безопасностью в стране выправляется, пора переходить к развитию других областей сотрудничества - экспорту наших ресурсов, поддержке сельского хозяйства и животноводства, торговли", - сказал Саранджи.
Город Банги в Центрально-Африканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
06:48
В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов
Он пояснил, что заявил об этом на встрече с президентом торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, тот предложил заключить партнерство с ТПП ЦАР для активизации бизнес-контактов.
"Я сказал ему, что та поддержка, которую Россия оказывает моей стране в области безопасности, неоценима, но нужно также развивать наши экономические отношения... Президент палаты выслушал меня очень внимательно и пожелал установить отношения с Торгово-промышленной палатой в Банги. Я проинформирую их по приезде о таком желании, чтобы они могли определить, в каких областях такое сотрудничество возможно в интересах наших народов и наших бизнесменов", - добавил африканский политик.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.
Читайте полный текст интервью >>>
Председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
08:16
В ЦАР заявили о поддержке политики России
 
ЦАРРоссияВ миреСергей КатыринФеликс МолуаБангиТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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