10:09 23.10.2022 (обновлено: 11:48 23.10.2022)
ЦАР готова сотрудничать с Россией по экспорту ресурсов
Глава парламента ЦАР: Банги готов сотрудничать с Москвой по экспорту ресурсов и АПК
© AP Photo / Jerome DelayЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. России и Центральноафриканской Республике (ЦАР) необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.
"Нам нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Ситуация с безопасностью в стране выправляется, пора переходить к развитию других областей сотрудничества - экспорту наших ресурсов, поддержке сельского хозяйства и животноводства, торговли", - сказал Саранджи.
Он пояснил, что заявил об этом на встрече с президентом торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, тот предложил заключить партнерство с ТПП ЦАР для активизации бизнес-контактов.
"Я сказал ему, что та поддержка, которую Россия оказывает моей стране в области безопасности, неоценима, но нужно также развивать наши экономические отношения... Президент палаты выслушал меня очень внимательно и пожелал установить отношения с Торгово-промышленной палатой в Банги. Я проинформирую их по приезде о таком желании, чтобы они могли определить, в каких областях такое сотрудничество возможно в интересах наших народов и наших бизнесменов", - добавил африканский политик.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.