https://ria.ru/20221023/tsar-1826011880.html

В ЦАР заявили о поддержке политики России

В ЦАР заявили о поддержке политики России - РИА Новости, 23.10.2022

В ЦАР заявили о поддержке политики России

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) понимают и поддерживают Россию в той ситуации, в которой она оказалась, между лидерами двух стран нет недомолвок,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:16

2022-10-23T08:16

2022-10-23T14:55

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) понимают и поддерживают Россию в той ситуации, в которой она оказалась, между лидерами двух стран нет недомолвок, отношения развиваются на высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи."Люди в Центрально-Африканской Республике хорошо понимают ту ситуацию, в которой оказалась Россия, и сочувствуют ей, точно так же, как российские власти в свое время поддержали ЦАР в тяжелой ситуации. Если бы не было такого взаимопонимания, Россия не пришла бы на помощь в трудный момент для поддержания безопасности в нашей стране", — сказал он.Политик подчеркнул, что этому способствует высокий уровень отношений между президентами двух стран."Возвращаясь к сотрудничеству наших стран, не могу не отметить высокий уровень отношений наших президентов — между ними нет никаких недомолвок, и наши народы могут извлечь из этого только пользу. На мировой арене наши страны поддерживают друг друга, обстановка в наших отношениях очень хорошая, сотрудничество развивается", — добавил Саранджи."Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить весь русский народ, российское правительство и в особенности Владимира Путина, а также всех российских политиков, мыслителей, преподавателей, журналистов — за внимание, оказанное нашей стране. Не сомневайтесь, отношение ЦАР к России искреннее, сердечное и дружеское", — отметил он.Политик добавил, что в ходе визита в Москву пообщался с руководством партии "Единая Россия"."У нас в ЦАР есть такая партия "Объединенные сердца", от ее имени мы вели переговоры с "Единой Россией" и собираемся принять участие в ноябре в большом форуме, организованном "Единой Россией". Там мы пообщаемся с Дмитрием Медведевым о прекрасных отношениях наших стран", — добавил Саранджи.Ранее ЦАР в числе других стран воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Наблюдатели из ЦАР также присутствовали на референдумах в России.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221019/genkonsulstva-1825130434.html

https://ria.ru/20221018/afrika-1824877940.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, цар, россия