https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html

В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов

В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов - РИА Новости, 23.10.2022

В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов

Присутствие российских военных инструкторов идет на пользу Центрально-Африканской Республике (ЦАР), они останутся в стране до устранения проблем с... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T06:48

2022-10-23T06:48

2022-10-23T15:28

цар

александр бикантов

совет безопасности оон

оон

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Присутствие российских военных инструкторов идет на пользу Центрально-Африканской Республике (ЦАР), они останутся в стране до устранения проблем с безопасностью, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи."Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центрально-Африканскую Республику, — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся тут навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены", — сказал он.Военные инструкторы из России приезжают сюда, "не чтобы оставаться", а чтобы обучить местных военных, добавил политик.В августе руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России, таким образом, численность специалистов должна вырасти почти в четыре раза.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95 процентов территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220617/tsar-1795972744.html

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цар, александр бикантов, совет безопасности оон, оон