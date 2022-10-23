Рейтинг@Mail.ru
В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html
В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов
В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов - РИА Новости, 23.10.2022
В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов
Присутствие российских военных инструкторов идет на пользу Центрально-Африканской Республике (ЦАР), они останутся в стране до устранения проблем с... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T06:48
2022-10-23T15:28
цар
александр бикантов
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/48/1490434898_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_aecbc261151c3999ceabc6694d05b1c3.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Присутствие российских военных инструкторов идет на пользу Центрально-Африканской Республике (ЦАР), они останутся в стране до устранения проблем с безопасностью, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи."Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центрально-Африканскую Республику, — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся тут навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены", — сказал он.Военные инструкторы из России приезжают сюда, "не чтобы оставаться", а чтобы обучить местных военных, добавил политик.В августе руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России, таким образом, численность специалистов должна вырасти почти в четыре раза.Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95 процентов территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220617/tsar-1795972744.html
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/48/1490434898_256:0:5376:3840_1920x0_80_0_0_acfafc8b69da7582cb0354f33a3b3f9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цар, александр бикантов, совет безопасности оон, оон
ЦАР, Александр Бикантов, Совет Безопасности ООН, ООН
06:48 23.10.2022 (обновлено: 15:28 23.10.2022)
 
В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов

Председатель парламента Саранджи: присутствие российских военных идет на пользу ЦАР

© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центрально-Африканской Республике
Город Банги в Центрально-Африканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центрально-Африканской Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Присутствие российских военных инструкторов идет на пользу Центрально-Африканской Республике (ЦАР), они останутся в стране до устранения проблем с безопасностью, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.
"Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центрально-Африканскую Республику, — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся тут навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены", — сказал он.
Военные инструкторы из России приезжают сюда, "не чтобы оставаться", а чтобы обучить местных военных, добавил политик.
В августе руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России, таким образом, численность специалистов должна вырасти почти в четыре раза.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95 процентов территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.
Читайте полный текст интервью >>>
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 08:20
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности
 
ЦАРАлександр БикантовСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала