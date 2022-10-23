https://ria.ru/20221023/trevoga-1825996349.html
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 23.10.2022
В Киеве объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации города. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T01:55
2022-10-23T01:55
2022-10-23T06:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации города."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221023/trevoga-1825991792.html
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владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы РФ
01:55 23.10.2022 (обновлено: 06:00 23.10.2022)
В Киеве объявлена воздушная тревога
Городская администрация Киева заявила о воздушной тревоге