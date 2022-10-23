https://ria.ru/20221023/trevoga-1825991792.html
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях - РИА Новости, 23.10.2022
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T01:07
2022-10-23T01:07
2022-10-23T13:47
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщают местные власти."Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге в Кировоградской области сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html
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украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область
01:07 23.10.2022 (обновлено: 13:47 23.10.2022)
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Полтавской и Кировоградской областях