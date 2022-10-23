https://ria.ru/20221023/trevoga-1825991792.html

Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях

Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях - РИА Новости, 23.10.2022

Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T01:07

2022-10-23T01:07

2022-10-23T13:47

специальная военная операция на украине

украина

кировоградская область

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщают местные власти."Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге в Кировоградской области сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html

украина

кировоградская область

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украина, кировоградская область