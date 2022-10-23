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Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/trevoga-1825991792.html
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях - РИА Новости, 23.10.2022
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T01:07
2022-10-23T13:47
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщают местные власти."Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге в Кировоградской области сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html
украина
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украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область
01:07 23.10.2022 (обновлено: 13:47 23.10.2022)
 
Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух областях

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Полтавской и Кировоградской областях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщают местные власти.
"Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 12:16Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины
О воздушной тревоге в Кировоградской области сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКировоградская область
 
 
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